Ідеальне поєднання інгредієнтів! Рецепт картопляних кульок з яйцем, сиром та ароматними травами

Якщо ти в пошуках універсальної, легкої та смачної страви для всієї родини, то цей матеріал саме для тебе. Картопляні кульки з яйцем, сиром та зеленню можуть бути і снеком, і гарніром, і навіть самостійною основною стравою.
А готувати їх дуже просто та швидко. Можна обсмажити кульки в олії на сковорідці або зробити страву кориснішою та запекти в духовці. Обирай варіант, який тобі до вподоби, та швидше йди на кухню!
Фудблогерка Сімона Мірто поділилась смачним рецептом цієї традиційної італійської страви.
Для приготування порції з 15 картопляних кульок тобі знадобиться:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Simona Mirto Tavolartegusto.it (@tavolartegusto)
Допис, поширений Simona Mirto Tavolartegusto.it (@tavolartegusto)
До речі, щоб пришвидшити процес приготування, можна заздалегідь зробити кульки та заморозити їх сирими або зберігати в холодильнику протягом кількох днів.
Іншим чудовим гарніром до м’яса чи риби є картопля по-селянськи в духовці. Читай рецепт від судді шоу МастерШеф Володимира Ярославського.
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