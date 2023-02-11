Ідеальне поєднання інгредієнтів! Рецепт картопляних кульок з яйцем, сиром та ароматними травами

Якщо ти в пошуках універсальної, легкої та смачної страви для всієї родини, то цей матеріал саме для тебе. Картопляні кульки з яйцем, сиром та зеленню можуть бути і снеком, і гарніром, і навіть самостійною основною стравою.

А готувати їх дуже просто та швидко. Можна обсмажити кульки в олії на сковорідці або зробити страву кориснішою та запекти в духовці. Обирай варіант, який тобі до вподоби, та швидше йди на кухню!

Фудблогерка Сімона Мірто поділилась смачним рецептом цієї традиційної італійської страви.

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Картопляні кульки: інгредієнти

Для приготування порції з 15 картопляних кульок тобі знадобиться:

картопля — 500 г ;

панірувальні сухарі — 2−3 ст.л.;

яйце — 1 шт.;

пармезан — 60 г;

петрушка та м’ята або інші ароматні трави;

сіль до смаку;

напівм’який сир (скаморца, проволоне) — 150 г.

Рецепт картопляних кульок

Відвари картоплю в шкірці, потім почисть її та розімни з натертим пармезаном, яйцем, сіллю, панірувальними сухарями та подрібненими травами. Наріж невеликими кубиками м’який сир. Ложкою сформуй кульки, а в центр кожної поклади шматочок добре відцідженого сиру. Готові кульки запаніруй у сухарях. Розігрій духовку до 180°C. Виклади кульки на деко з пергаментом, збризни його олією та випікай страву 20 хвилин. Як альтернатива — кульки можна обсмажити у великій кількості олії в каструлі з високими краями приблизно по три хвилини. Готові кульки присип сіллю та подавай їх у гарячому вигляді.

До речі, щоб пришвидшити процес приготування, можна заздалегідь зробити кульки та заморозити їх сирими або зберігати в холодильнику протягом кількох днів.

Іншим чудовим гарніром до м’яса чи риби є картопля по-селянськи в духовці. Читай рецепт від судді шоу МастерШеф Володимира Ярославського.

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