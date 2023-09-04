Узнай все скелеты в шкафу перед покупкой: как проверить авто по VIN-коду

Далеко не все могут позволить себе новый автомобиль из салона. Потому многие покупают подержанный автомобиль с историей. Он может быть по доступной цене, в хорошем состоянии и с малым пробегом, но смотреть нужно не только фактическое состояние.

Следует обратить внимание и на то, есть ли в авто неприятные сюрпризы, которые достанутся тебе в наследство от предыдущего владельца: находится ли автомобиль в угоне, залогах, утилизирован ли он, наложены ли ограничения от органов власти.

По техническому паспорту такого не проверишь, к счастью, у каждого автомобиля есть свой VIN-код. Он и поможет узнать абсолютно все скелеты в шкафу и совершить действительно удачную покупку.

Сейчас также смотрят

Несколько слов о VIN-коде

VIN код расшифровывается как Vehicle identification number, что в переводе означает идентификационный номер транспортного средства. Состоит этот код из 17 цифр.

Поскольку код уникален, то из открытых источников можно узнать все досье: от марки, характеристик и года выпуска до ДТП, штрафов, угонов и более серьезных проблем.

Такие маркировки используют во всем мире по единому стандарту, поэтому абсолютно каждый автомобиль можно идентифицировать и получить базовую информацию.

Благодаря этому можно предотвратить откровенно неудачную покупку и избежать лишнего багажа проблем.

Как самостоятельно узнать VIN-код авто

Хотя продавцы часто скрывают код, особенно если это авто мошенники, есть несколько способов узнать VIN-код самостоятельно.

У каждого автопроизводителя свои особенности размещения таких кодов. Но в большинстве их можно найти в таких местах:

рядом с водительским сиденьем внизу арки. Номер виден только тогда, когда водительская дверь открыта;

под водительским креслом. Чтобы увидеть идентификационный номер, отодвинь сиденья и отогни коврик;

под капотом. Там код выбит на специальной маркировочной табличке, которая закреплена в удобном для осмотра месте с помощью заклепок или винтов.

Обрати внимание, что особенно хитрые мошенники могут заменить VIN-код в некоторых местах. Но абсолютно всюду сделать это трудно, так что твоя бдительность может разоблачить обман.

Читать по теме Транзитные номера больше не нужны? Нововведения от Кабмина касательно регистрации новых автомобилей Рассказываем о постановлении Кабмина о регистрации новых автомобилей.

Как проверить транспортное средство по VIN-коду

Проверить авто по VIN-коду можно на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины, а именно в разделе Электронный кабинет водителя.

Абсолютно бесплатно там можно узнать о последней операции с транспортным средством, дате и месте его последней регистрации, годе выпуска и общих технических характеристиках.

Услуга, которая показывает “скелеты в шкафу”: количество предыдущих владельцев, ДТП, наличие запрета на продажу или обременение, страхование и т.п. — платная.

Как проверить авто в электронном кабинете МВД

Для начала, создай свой электронный кабинет, если такового нет.

Для этого перейди по ссылке выше, авторизуйся любым удобным доступным способом и укажи контактные данные: номер телефона или адрес электронной почты.

Далее система запросит нужные данные для авторизации. Если ты все правильно указал(-а), появится сообщение об авторизации. На этом этапе не нажми Согласиться и система пустит тебя в кабинет.

Введи VIN-код автомобиля

После входа в кабинет водителя автоматически откроется окно с услугами сервиса. Необходимо выбрать услугу Проверка ТС. После этого система попросит ввести нужные данные для авторизации.

Когда ты все заполнишь правильно и система найдет авто, тебе будет доступна вся важная бесплатная информация: марка авто, объем двигателя, количество сидячих мест в машине или другие сведения. За дополнительные данные нужно будет заплатить.

Что еще нужно знать перед покупкой б/у авто и что сделать сразу после покупки, читай в материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.