Узнай все скелеты в шкафу перед покупкой: как проверить авто по VIN-коду

Далеко не все могут позволить себе новый автомобиль из салона. Потому многие покупают подержанный автомобиль с историей. Он может быть по доступной цене, в хорошем состоянии и с малым пробегом, но смотреть нужно не только фактическое состояние.
Следует обратить внимание и на то, есть ли в авто неприятные сюрпризы, которые достанутся тебе в наследство от предыдущего владельца: находится ли автомобиль в угоне, залогах, утилизирован ли он, наложены ли ограничения от органов власти.
По техническому паспорту такого не проверишь, к счастью, у каждого автомобиля есть свой VIN-код. Он и поможет узнать абсолютно все скелеты в шкафу и совершить действительно удачную покупку.
VIN код расшифровывается как Vehicle identification number, что в переводе означает идентификационный номер транспортного средства. Состоит этот код из 17 цифр.
Поскольку код уникален, то из открытых источников можно узнать все досье: от марки, характеристик и года выпуска до ДТП, штрафов, угонов и более серьезных проблем.
Такие маркировки используют во всем мире по единому стандарту, поэтому абсолютно каждый автомобиль можно идентифицировать и получить базовую информацию.
Такие маркировки используют во всем мире по единому стандарту, поэтому абсолютно каждый автомобиль можно идентифицировать и получить базовую информацию.
Благодаря этому можно предотвратить откровенно неудачную покупку и избежать лишнего багажа проблем.
Хотя продавцы часто скрывают код, особенно если это авто мошенники, есть несколько способов узнать VIN-код самостоятельно.
У каждого автопроизводителя свои особенности размещения таких кодов. Но в большинстве их можно найти в таких местах:
Обрати внимание, что особенно хитрые мошенники могут заменить VIN-код в некоторых местах. Но абсолютно всюду сделать это трудно, так что твоя бдительность может разоблачить обман.
Проверить авто по VIN-коду можно на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины, а именно в разделе Электронный кабинет водителя.
Абсолютно бесплатно там можно узнать о последней операции с транспортным средством, дате и месте его последней регистрации, годе выпуска и общих технических характеристиках.
Услуга, которая показывает “скелеты в шкафу”: количество предыдущих владельцев, ДТП, наличие запрета на продажу или обременение, страхование и т.п. — платная.
Для начала, создай свой электронный кабинет, если такового нет.
Для этого перейди по ссылке выше, авторизуйся любым удобным доступным способом и укажи контактные данные: номер телефона или адрес электронной почты.
Далее система запросит нужные данные для авторизации. Если ты все правильно указал(-а), появится сообщение об авторизации. На этом этапе не нажми Согласиться и система пустит тебя в кабинет.
Введи VIN-код автомобиля
После входа в кабинет водителя автоматически откроется окно с услугами сервиса. Необходимо выбрать услугу Проверка ТС. После этого система попросит ввести нужные данные для авторизации.
Когда ты все заполнишь правильно и система найдет авто, тебе будет доступна вся важная бесплатная информация: марка авто, объем двигателя, количество сидячих мест в машине или другие сведения. За дополнительные данные нужно будет заплатить.
Что еще нужно знать перед покупкой б/у авто и что сделать сразу после покупки, читай в материале.
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