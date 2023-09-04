Дізнайся про всі скелети в шафі перед покупкою: як перевірити авто за VIN-кодом

Далеко не усі можуть дозволити собі нове авто з салону. Тому часто купують вживаний автомобіль з історією. Він може бути за доступною ціною, в гарному стані та з малим пробігом, та дивитися треба не лише на фактичний стан.

Слід звернути увагу й на те, чи є в авто неприємні сюрпризи, які дістануться тобі у спадок від попереднього власника: чи перебуває автомобіль у викраденні, заставах, чи утилізований він, чи накладено обмеження від органів влади.

По технічному паспорту такого не перевіриш, на щастя, у кожного автомобіля є свій VIN-код. Він і допоможе дізнатися абсолютно про усі скелети у шафі та зробити справді вдалу покупку.

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Кілька слів про VIN-код

VIN-код розшифровується як Vehicle identification number, що в перекладі означає ідентифікаційний номер транспортного засобу. Складається цей код з 17 цифр.

Оскільки код є унікальним, то з відкритих джерел можна дізнатися усе досьє: від марки, характеристик й року випуску до ДТП, штрафів, викрадень та серйозніших проблем.

Такі маркування використовують у всьому світі за єдиним стандартом, тож абсолютно кожне авто можна ідентифікувати й отримати базову інформацію.

Завдяки цьому можна запобігти відверто невдалій покупці й уникнути зайвого багажу проблем.

Як самостійно дізнатися VIN-код авто

Хоч продавці його часто приховують, особливо якщо це автошахраї, є кілька способів дізнатися VIN-код самостійно.

Зауваж, що у кожного автовиробника свої особливості розміщення таких кодів. Та здебільшого їх можна знайти у таких місцях:

поруч з водійським сидінням внизу арки. Номер видно тільки тоді, коли водійські двері відкриті;

Номер видно тільки тоді, коли водійські двері відкриті; під кріслом водія. Щоб побачити ідентифікаційний номер, відсунь сидіння і відігни килимок;

Щоб побачити ідентифікаційний номер, відсунь сидіння і відігни килимок; під капотом. Там код вибитий на спеціальній маркувальній табличці, яка закріплена в зручному для огляду місці за допомогою заклепок або гвинтів.

Зауваж, що особливо хитрі шахраї можуть фальсифікувати VIN-код в деяких місцях. Та абсолютно всюди зробити це важко, тож твоя пильність може викрити обман.

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Як перевірити транспортний засіб за VIN-кодом

Перевірити авто за VIN-кодом можна на сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, а саме у розділі Електронний кабінет водія.

Абсолютно безоплатно там можна дізнатися про останню операцію з транспортним засобом, дату і місце його останньої реєстрації, рік випуску і загальні технічні характеристики.

Послуга, яка показує скелети у шафі: кількість попередніх власників, ДТП, наявність заборони на продаж або обтяжень, страхування тощо — платна.

Як перевірити авто в Електронному кабінеті МВС

Для початку, створи свій електронний кабінет, якщо такого немає.

Для цього перейди за посиланням вище, авторизуйся будь-яким зручним доступним способом й вкажи контактні дані: номер телефону чи адресу електронної скриньки.

Далі система запросить потрібні дані для авторизації. Якщо ти все вказав(-ла) правильно, з’явиться повідомлення про авторизацію. На цьому етапі натисни Погодитися і система пустить тебе до кабінету.

Введи VIN-код автомобіля

Після входу в кабінет водія тобі автоматично відкриється вікно з послугами сервісу. Потрібно обрати Перевірка ТЗ. Після цього система попросить ввести необхідні дані для авторизації.

Коли ти все заповниш правильно і система знайде авто, тобі буде доступна вся важлива безоплатна інформація: марка авто, об’єм двигуна, кількість сидячих місць у машині або інші відомості. За додаткові дані треба буде заплатити.

Що ще треба знати перед купівлею вживаного авто й що зробити відразу після купівлі, читай у матеріалі.

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