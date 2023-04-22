Это точно работает: как проверить сливочное масло на качество в домашних условиях

Сливочное масло нужно для приготовления вкусных основных блюд, выпечки и бутербродов. Однако цена на него постоянно растет, а качество остается таким же. Как проверить сливочное масло? Читай в нашем материале, каким должно быть качественное и полезное сливочное масло.
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Проверить на добросовестность изготовителя можно и так: растопи сливочное масло и добавь к нему несколько капель йода. Натуральное масло не вступит в реакцию, а через несколько часов йод исчезнет. Если смесь стала бурого оттенка — перед тобой подделка.
Качественное сливочное масло будет стоить ощутимую цену. Ведь его делают из молока и сливок, которые недешевы. На 1 кг масла уходит более 20 л сливок. Поэтому 30–40 грн масло стоить не может.
Многие недобросовестные производители пишут на обертках “продукт масляный”, “содержит масло”. Таким образом они обманывают покупателей, ведь под видом масла продают спред или маргарин, которые не являются полезными.
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