Это точно работает: как проверить сливочное масло на качество в домашних условиях

Сливочное масло нужно для приготовления вкусных основных блюд, выпечки и бутербродов. Однако цена на него постоянно растет, а качество остается таким же. Как проверить сливочное масло? Читай в нашем материале, каким должно быть качественное и полезное сливочное масло.

Как проверить сливочное масло: проверка качества в домашних условиях

Чтобы проверить производителей на добросовестность, попробуй отрезать кусочек сливочного масла и положить его в кипяток. Подделка сделает воду мутной, с неравномерным окрасом. На поверхности появится плёнка жира. Спред не растворится вообще.

Если во время приготовления на сковороде сливочное масло дымит и неприятно пахнет — перед тобой подделка.

перед тобой подделка. Положи масло в морозильную камеру. Через час достань и попробуй нарезать. Если масло крошится — перед тобой качественный продукт.

перед тобой качественный продукт. Попробуй масло на вкус. Сливочное масло из натуральных продуктов на вкус будет как молоко и сливки. Если ощущаются другие вкусы — это подделка.

это подделка. Срок годности масла с идеальным составом — 10 дней. Если оно продается в металлической коробочке, срок хранения может быть до трех месяцев.

Проверить на добросовестность изготовителя можно и так: растопи сливочное масло и добавь к нему несколько капель йода. Натуральное масло не вступит в реакцию, а через несколько часов йод исчезнет. Если смесь стала бурого оттенка — перед тобой подделка.

Каким должно быть качественное и полезное сливочное масло

Качественное сливочное масло будет стоить ощутимую цену. Ведь его делают из молока и сливок, которые недешевы. На 1 кг масла уходит более 20 л сливок. Поэтому 30–40 грн масло стоить не может.

Идеальный состав масла — молоко и сливки. Цвет качественного масла должен быть молочным, кремовым. Не слишком белым и не ярко-желтым. Качественное масло крошится во время нарезки. Масло из молока и сливок на срезе блестит. Оно твердое и гладкое на ощупь. Качественное масло не тает слишком быстро. Если тает, то равномерно.

Многие недобросовестные производители пишут на обертках “продукт масляный”, “содержит масло”. Таким образом они обманывают покупателей, ведь под видом масла продают спред или маргарин, которые не являются полезными.

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