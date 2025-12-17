Как проверить красную икру на натуральность: чтобы праздник удался

Праздничные столы трудно представить без икры на хлебцах или тарталетках. Настоящая лососевая икра не только вкусна, но и полезна: в зависимости от вида рыбы, она содержит жиры, углеводы, аминокислоты, витамины. Но как отличить качественную икру от подделки и как проверить ее на натуральность — рассказываем в материале.

Как выглядит настоящая красная икра

Следует внимательно читать информацию на упаковке: состав, дату изготовления и место производства. Производители могут продавать более дешевый продукт, смешивая качественную икру с искусственной, но это всегда указывается на упаковке. Икру добывают, как правило, с июля по сентябрь. Если на упаковке указан другой месяц — это может быть искусственный продукт. В идеале красная икра перерабатывается с помощью соли и замораживается шоковым методом. Настоящая икра может храниться до двух лет при температуре выше 18°C. Крышка банки икры не должна входить во внутрь или быть выдутой. Такой продукт лучше не покупать.

Кстати, икру лучше покупать ту, которая продается в стеклянной таре, а не в жестянке. Во-первых, так ты можешь увидеть, как выглядит настоящая икра. Во-вторых, в жестянках происходит окисление металлов, что увеличивает риски для здоровья.

И помни о маркировке: она всегда выбита на крышке изнутри. Если же наоборот — дату выжали извне крышки, то перед тобой может быть подделка.

Как отличить настоящую красную икру от подделки

Сначала, обрати внимание на внешний вид икры в банке. Икринки не должны иметь несколько оттенков от розового до белого — вся икра должна быть однородного цвета. Качественная красная икра — рассыпчатая, правильной круглой формы и почти одинакового размера.

Кстати, о размере: не покупай икру, размеры которой, как рыбий глаз. Настоящая икра — небольшого размера.

Качественная икра плотно заполняет всю емкость, не выделяет лишнюю воду или какую-либо другую жидкость.

Как отличить настоящую красную икру: методы проверки

Если снаружи икра вполне похожа на настоящую и ты ее уже приобрел(-а), то убедиться в ее качестве можно дома несколькими способами. Вот как ты можешь отличить качественную икру от подделки:

Присмотрись к нескольким отдельным икринкам. Если красная икра настоящая, то внутри каждой ты сможешь увидеть маленькую жировую точку более темного цвета. Это зародыш рыбы, и подделать такое невозможно!

Залей несколько икринок кипятком. Подделка просто растворится в воде, закрасит ее розовым цветом или вообще не изменится.

Настоящая красная икра побелеет, сморщится и закрасит немного воды вокруг себя белым. Так белок реагирует на горячую воду.

