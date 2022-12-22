Как проверить свежесть яиц простыми способами: помогут вода и свет

Во многих городах Украины есть дома, в которых может не быть электроэнергии по несколько дней подряд, а иногда и больше.

Из-за этого страдает не только эмоциональное состояние людей, но и портятся продукты. И если хлеб, колбаса и сыр съедаются первым делом, то что делать, когда в холодильнике осталось несколько десяток яиц?

Ответ прост — побыстрее их есть или каждый день проверять, протухли они или нет. Как проверить свежесть яиц в домашних условиях — читай в материале.

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Как проверить свежесть яиц

Чаще всего яйца хранятся без холодильника до недели. Если холодильник работает постоянно, то до месяца. Для того чтобы проверить, свежие ли яйца, можно воспользоваться следующими методами:

Определи по тому, как они выглядят. Для этого разбей яйцо в чистую тарелку и осмотри его. Если оно свежее, то будет хорошо держать форму и белок не будет расползаться. Цвет желтка — светло-желтый. Если оно немного протухло, то потемнеет, а белок — посинеет. Могут появляться красные или коричневые точки. Проверь, как оно пахнет. Для этого не нужно разбивать яйцо. Просто возьми его в руки и поднеси к носу. Если оно протухло, ты сразу это поймешь. Поднеси продукт к свету. Таким образом, если через скорлупу будут проступать пятна темного цвета, его нужно выбросить. Поставь на стол и покрути. Если оно протухло, то оборотов вокруг оси будет много. Если свежее — всего несколько. Потряси над ухом. В нем не должно что-то болтается. Положи его в холодную воду. Если продукт свежий, то опустится на дно и ляжет на один бок. А если оно упадет вертикально, то его есть нельзя. Также нельзя использовать для приготовления яйца, которые всплывут. Посмотри на срок годности яиц. Это — самый легкий способ. Ведь куриные яйца можно хранить за пределами холодильника некоторое время при соблюдении правил. Например, их нельзя ставить на горячую духовку, держать в тепле или на морозе. Именно цифры на коробке тебе подскажут, можно ли употреблять этот продукт или нет.

Как проверить, свежие ли яйца, и убрать неприятный запах



Если срок пригодности яиц на упаковке указывает, что их еще можно есть, но на скорлупе появился неприятный запах, от него еще можно избавится. Для этого нужно взять:

миску;

лимонный сок (2-3 ложки);

уксус (1 ложка).

Соедини и перемешай в большой миске все компоненты с помощью большой ложки. После этого окуни яйца в раствор и оставь их на 5-10 минут. Протри сухими салфетками. Также можно взять мочалку и протереть яйца указанной раствором. Это поможет избавиться от неприятного запаха яиц надолго.

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