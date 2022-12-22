Как проверить свежесть яиц простыми способами: помогут вода и свет

Во многих городах Украины есть дома, в которых может не быть электроэнергии по несколько дней подряд, а иногда и больше.
Из-за этого страдает не только эмоциональное состояние людей, но и портятся продукты. И если хлеб, колбаса и сыр съедаются первым делом, то что делать, когда в холодильнике осталось несколько десяток яиц?
Ответ прост — побыстрее их есть или каждый день проверять, протухли они или нет. Как проверить свежесть яиц в домашних условиях — читай в материале.
Чаще всего яйца хранятся без холодильника до недели. Если холодильник работает постоянно, то до месяца. Для того чтобы проверить, свежие ли яйца, можно воспользоваться следующими методами:
Если срок пригодности яиц на упаковке указывает, что их еще можно есть, но на скорлупе появился неприятный запах, от него еще можно избавится. Для этого нужно взять:
Соедини и перемешай в большой миске все компоненты с помощью большой ложки. После этого окуни яйца в раствор и оставь их на 5-10 минут. Протри сухими салфетками. Также можно взять мочалку и протереть яйца указанной раствором. Это поможет избавиться от неприятного запаха яиц надолго.
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