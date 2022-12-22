Як перевірити свіжість яєць простими способами: допоможуть вода і світло

У багатьох містах України є будинки, в яких може не бути електроенергії по кілька днів поспіль, а іноді й більше. Через це страждає не лише емоційний стан людей, а й псуються продукти.
І якщо хліб, ковбаса та сир з’їдаються найпершими, то що робити, коли в холодильнику залишилося кілька десятків яєць? Відповідь проста — швидше їх з’їсти або щодня перевіряти, протухли вони чи ні.
Як перевірити свіжість яєць у домашніх умовах — читай у матеріалі.
Найчастіше яйця зберігають без холодильника до тижня. Якщо холодильник працює постійно, то до місяця. Для того, щоб перевірити, чи свіжі яйця, можна скористатися такими методами:
Якщо термін придатності яєць на упаковці вказує на те, що їх можна їсти, але на шкаралупі з’явився неприємний запах, його ще можна позбутися. Для цього потрібно взяти:
З’єднай та перемішай у великій мисці всі компоненти за допомогою великої ложки. Після цього занур яйця в розчин і залиш їх на 5-10 хвилин. Протри сухими серветками.
Також можна взяти губку та протерти яйця згаданою сумішшю. Це допоможе позбутися неприємного запаху яєць надовго.
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