Як перевірити свіжість яєць простими способами: допоможуть вода і світло

У багатьох містах України є будинки, в яких може не бути електроенергії по кілька днів поспіль, а іноді й більше. Через це страждає не лише емоційний стан людей, а й псуються продукти.

І якщо хліб, ковбаса та сир з’їдаються найпершими, то що робити, коли в холодильнику залишилося кілька десятків яєць? Відповідь проста — швидше їх з’їсти або щодня перевіряти, протухли вони чи ні.

Як перевірити свіжість яєць у домашніх умовах — читай у матеріалі.

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Як перевірити свіжість яєць

Найчастіше яйця зберігають без холодильника до тижня. Якщо холодильник працює постійно, то до місяця. Для того, щоб перевірити, чи свіжі яйця, можна скористатися такими методами:

Визнач по тому, як вони виглядають. Для цього розбий яйце в чисту тарілку та оглянь його. Якщо воно свіже, то добре триматиме форму і білок не розповзатиметься. Колір жовтка — світло-жовтий. Якщо воно трохи протухло, то потемніє, а білок буде синім. Можуть з’являтися червоні чи коричневі крапки. Перевір, як воно пахне. Для цього не потрібно розбивати яйце. Просто візьми його до рук і піднеси до носа. Якщо воно протухло, ти одразу це зрозумієш. Піднеси продукт до світла. Якщо через шкаралупу проступатимуть плями темного кольору, його потрібно викинути. Постав на стіл і покрути. Якщо воно протухло, то обертів навколо осі буде багато. Якщо свіже — лише кілька. Потряси над вухом. У ньому не має нічого бовтати. Поклади його в холодну воду. Якщо продукт свіжий, опуститься на дно і ляже на один бік. А якщо впаде вертикально, то його їсти не можна. Також не можна використовувати для приготування яйця, які спливуть. Подивися на термін придатності яєць. Це — найлегший спосіб. Адже курячі яйця можна зберігати за межами холодильника деякий час, якщо дотримуватись правил. Наприклад, їх не можна ставити на гарячу духовку, тримати в теплі чи на морозі. Саме цифри на коробці тобі підкажуть, чи можна вживати цей продукт, чи ні.

Як перевірити, чи свіжі яйця, і прибрати неприємний запах

Якщо термін придатності яєць на упаковці вказує на те, що їх можна їсти, але на шкаралупі з’явився неприємний запах, його ще можна позбутися. Для цього потрібно взяти:

миску;

лимонний сік (2-3 ложки);

оцет (1 ложка).

З’єднай та перемішай у великій мисці всі компоненти за допомогою великої ложки. Після цього занур яйця в розчин і залиш їх на 5-10 хвилин. Протри сухими серветками.

Також можна взяти губку та протерти яйця згаданою сумішшю. Це допоможе позбутися неприємного запаху яєць надовго.

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