Способи, які точно працюють: як перевірити вершкове масло на якість у домашніх умовах

Вершкове масло потрібне для приготування смачних основних страв, випічки та для бутербродів. Однак ціна на нього постійно зростає, а якість залишається такою ж. Як перевірити вершкове масло? Читай у нашому матеріалі, яким має бути якісне і корисне вершкове масло.

Як перевірити вершкове масло: перевірка якості в домашніх умовах

Щоб перевірити виробників на добросовісність, спробуй відрізати шматочок вершкового масла та покласти його в окріп. Підробка зробить воду каламутною, з нерівномірним забарвленням. На поверхні з’явиться плівка жиру. Спред не розчиниться взагалі.

Якщо під час готування на пательні вершкове масло димить і неприємно пахне — перед тобою підробка.

Поклади масло в морозильну камеру. За годину дістань та спробуй нарізати. Якщо масло кришиться — перед тобою якісний продукт.

Спробуй масло на смак. Вершкове масло з натуральних продуктів на смак буде як молоко та вершки. Якщо відчуваються інші смаки — це підробка.

Термін придатності масла з ідеальним складом — 10 днів. Якщо воно продається в металевій коробочці, термін зберігання може бути до трьох місяців.

Перевірити на добросовісність виробника можна і так: розтопи вершкове масло та додай до нього кілька крапель йоду. Натуральне масло не спричинить реакції, а за кілька годин йод зникне. Якщо суміш стала бурого відтінку — перед тобою підробка.

Яким має бути якісне і корисне вершкове масло

Якісне вершкове масло коштуватиме відчутну ціну. Адже його роблять з молока та вершків, які є недешевими. На 1 кг масла йде більше як 20 л вершків. Тому 30-40 грн масло коштувати не може.

Ідеальний склад масла — молоко та вершки. Колір якісного масла має бути молочним, кремовим. Не надто білим та не яскраво-жовтим. Якісне масло кришиться під час нарізання. Масло з молока та вершків на зрізі блищить. Воно тверде і гладке на дотик. Якісне масло не тане дуже швидко. Якщо тане, то рівномірно.

Багато недобросовісних виробників пишуть на обгортках “продукт масляний”, “містить масло”. Таким чином вони обманюють покупців, адже під виглядом масла продають спред чи маргарин, які не є корисними.

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