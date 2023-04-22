Способи, які точно працюють: як перевірити вершкове масло на якість у домашніх умовах

Вершкове масло потрібне для приготування смачних основних страв, випічки та для бутербродів. Однак ціна на нього постійно зростає, а якість залишається такою ж. Як перевірити вершкове масло? Читай у нашому матеріалі, яким має бути якісне і корисне вершкове масло.
Фото: Unsplash
Перевірити на добросовісність виробника можна і так: розтопи вершкове масло та додай до нього кілька крапель йоду. Натуральне масло не спричинить реакції, а за кілька годин йод зникне. Якщо суміш стала бурого відтінку — перед тобою підробка.
Якісне вершкове масло коштуватиме відчутну ціну. Адже його роблять з молока та вершків, які є недешевими. На 1 кг масла йде більше як 20 л вершків. Тому 30-40 грн масло коштувати не може.
Багато недобросовісних виробників пишуть на обгортках “продукт масляний”, “містить масло”. Таким чином вони обманюють покупців, адже під виглядом масла продають спред чи маргарин, які не є корисними.
Раніше ми розповідали, як перевірити якість червоної ікри.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!