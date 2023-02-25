Как сделать фитиль для свечи: быстрый способ

Известно, что фитиль — основная часть для горения свечи. Если ты хочешь самостоятельно сделать свечу, то тебе необходимо либо купить элемент в магазине, либо сделать его вручную. Как сделать фитиль для свечи — читай в материале.

Как сделать фитиль для свечи и что для этого нужно

Чаще всего этот элемент делают из ниток, веревок и других волокон из натурального материала. Ведь если брать синтетику, то свеча будет гореть в несколько раз быстрее и будет выдавать плохой запах.

Для того чтобы сделать качественный фитиль, тебе нужно взять:

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натуральную нитку;

2 ст. л. соли;

4 ст. л. борной кислоты;

400 мл воды.

Как сделать фитиль для свечи: пошаговая инструкция

В первую очередь нужно сделать основу. Для этого возьми нитку и сложи ее в 10–15 раз (если она грубая, то в 5–10), закрути ее в жгут. Если делаешь тонкую свечку, делай тонкий фитиль. Если широкую — толстый. После этого переходи к приготовлению раствора. В большую тарелку налей воду, добавь соль и борную кислоту. Перемешай, чтобы вышла однородная кашица. После этого смесь нужно перелить в банку из стекла. Аккуратно окуни туда нитки. Замачивать их нужно целую ночь (от 10 до 12 часов). После этого просуши нитки. На это может пойти од 10 часов до одного – двух дней. Она должна быть очень сухой. Скрути нитки в жгут или косу. Фитиль готов! Можешь приступать к изготовлению свечи.

Как сделать фитиль для свечи разными способами

Многие современные свечи имеют фитиль из дерева. Он выглядит очень эстетично и красивою. Его можно купить или сделать дома.

Для этого возьми несколько деревянных пластин. Их нужно пропитывать маслами в течение часа (лучше всего — оливковым). После пропитки такой фитиль необходимо высушить с помощью бумажной салфетки.

Также есть еще один популярный метод изготовления фитиля. Для этого нужно взять маленький шнурок (из детского кроссовка, например).

Его нужно пропитать воском (расплавленным) и оставить до тех пор, пока он не высохнет.

Один из самых старых методов изготовления фитиля — из бинта. Для этого нужно взять небольшой медицинский бинт, на его конце завязать узел, а другую часть скрутить в жгут. После этого бинт нужно замочить в масле или воске.

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