Как сделать фитиль для свечи: быстрый способ

Известно, что фитиль — основная часть для горения свечи. Если ты хочешь самостоятельно сделать свечу, то тебе необходимо либо купить элемент в магазине, либо сделать его вручную. Как сделать фитиль для свечи — читай в материале.
Чаще всего этот элемент делают из ниток, веревок и других волокон из натурального материала. Ведь если брать синтетику, то свеча будет гореть в несколько раз быстрее и будет выдавать плохой запах.
Для того чтобы сделать качественный фитиль, тебе нужно взять:
Многие современные свечи имеют фитиль из дерева. Он выглядит очень эстетично и красивою. Его можно купить или сделать дома.
Для этого возьми несколько деревянных пластин. Их нужно пропитывать маслами в течение часа (лучше всего — оливковым). После пропитки такой фитиль необходимо высушить с помощью бумажной салфетки.
Также есть еще один популярный метод изготовления фитиля. Для этого нужно взять маленький шнурок (из детского кроссовка, например).
Его нужно пропитать воском (расплавленным) и оставить до тех пор, пока он не высохнет.
Его нужно пропитать воском (расплавленным) и оставить до тех пор, пока он не высохнет.
Один из самых старых методов изготовления фитиля — из бинта. Для этого нужно взять небольшой медицинский бинт, на его конце завязать узел, а другую часть скрутить в жгут. После этого бинт нужно замочить в масле или воске.
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