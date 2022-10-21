Твоя безопасность

Горит долго, а делается за несколько минут: как сделать окопную свечу дома

Анна Голишевская, редактор сайта 21 октября 2022, 10:30
свічка
Фото: Instagram

Больше новостей
Як правильно обрати термометр — поради
Точный и безопасный: какие бывают термометры и как правильно их выбирать
Никополь
Если бы ночевали дома — тело порвало бы на куски: жители Никополя о ежедневных обстрелах города
Тюльпани: пересадка
Когда сажать тюльпаны: главные правила посадки цветов осенью
світло
В Киеве и области будут почасово выключать электроэнергию — список адресов
Смотреть больше

Материалы по теме

Никополь
Если бы ночевали дома — тело порвало бы на куски: жители Никополя о ежедневных обстрелах города
світло
В Киеве и области будут почасово выключать электроэнергию — список адресов
Обстрел Запорожья
Утренний обстрел Запорожья — есть раненые: читай все, что известно на этот момент
Екатерина Дмитриченко
Ее спасли носки с авокадо: что рассказала девушка, выжившая во время атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге

Видео
0:05:31
Никополь

Если бы ночевали дома — тело порвало бы на куски: жители Никополя о ежедневных обстрелах города
Обстрел Запорожья
Утренний обстрел Запорожья — есть раненые: читай все, что известно на этот момент
0:07:43
Екатерина Дмитриченко
Ее спасли носки с авокадо: что рассказала девушка, выжившая во время атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге
Карта бойових дій в Україні 21.10.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:38
Горит долго, а делается за несколько минут: как сделать окопную свечу дома
Добровольцев нет, укомплектование за свой счет — жена россиянина рассказывает о мобилизованных армейцах
0:03:27
Як у Дніпрі лікують військових: воїни готові відразу повертатися на фронт
Несокрушимые даже после ранений! Украинские военные готовы возвращаться на фронт сразу из больницы
0:05:45
Київський тиждень критики 2022 - що це за захід
Отечественному кино быть! В Украине стартовала шестая Киевская неделя критики: детали мероприятия
Ліз Трасс йде у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії: що відомо
Лиз Трасс ушла в отставку — что происходит в Великобритании
0:12:24
Яка ситуація з енергетичною сферою України: чи працюватиме вона
Рассматривают разные сценарии! Какая ситуация с энергетической сферой и почему сейчас так важно экономить свет
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Больше видео
світло
Читать дальше
В Киеве и области будут почасово выключать электроэнергию — список адресов
Як відновити довіру до себе й світу — поради психологині
Читать дальше
Когда кажется, что больше не можешь: как восстановить доверие к себе и окружению

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь