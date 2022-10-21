Горит долго, а делается за несколько минут: как сделать окопную свечу дома

Украинцы сегодня оказались перед реальным риском остаться зимой без электричества, газа и отопления. Поэтому начали делиться друг с другом разнообразными советами, как выжить в экстремальных условиях. Одной из таких полезных вещей при этом является окопная свеча.

Как сделать окопную свечу дома и что для этого нужно? Читай, как сделать свечу своими руками и сколько это займет времени, в материале.

Как сделать свечу дома: для чего ее используют

Окопные свечи давно проверены украинскими защитниками на фронте. Их используют для самых разных нужд.

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Это источник света и тепла. С их помощью можно сушить небольшие вещи, разогревать еду и напитки.

Сделать такую свечу в домашних условиях можно очень быстро.

Самодельная свеча отлично обогревает маленькое помещение, дает свет и тепло до восьми часов. Вот главные ее плюсы:

можно греться от нее долгое время;

способна обогреть небольшое помещение;

можно подогреть воду, еду и напитки, если нет электричества и газа;

можно быстро подсушить влажные вещи. Главное — постоянно следить за тем, чтобы ткань не загорелась.

Как сделать окопную свечу и что для этого нужно

Тебе понадобятся:

линейка из металла;

большой нож;

чайник;

консервная банка (небольшая);

картон (гофрированный);

парафин или свечи.

Как сделать окопную свечу

Нарежь картон поперек гофры полосками шириной до 5 мм.

Туго их закрути и вставь в банку.

Внутрь нее вставь картонную полоску.

Порежь воск на мелкие кусочки и растопи его. Если у тебя есть много природного и искусственного воска, не мешай их. Помешивай воск, чтобы он не пригорел. Не доводи до кипения.

Когда воск полностью растает, залей им банку. Сделай это несколько раз, чтобы свеча дольше горела.

Теперь ты знаешь, как сделать свечу дома.

Окопную свечу можно сделать и хранить в квартире на случай экстремальных условий или передать ее на передовую через волонтеров.

В любом случае, она точно не будет лишней в такое время.

Ранее мы рассказывали, что делать, если нет света. Как подготовиться к перебоям с электричеством.

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