Горит долго, а делается за несколько минут: как сделать окопную свечу дома

Украинцы сегодня оказались перед реальным риском остаться зимой без электричества, газа и отопления. Поэтому начали делиться друг с другом разнообразными советами, как выжить в экстремальных условиях. Одной из таких полезных вещей при этом является окопная свеча.
Как сделать окопную свечу дома и что для этого нужно? Читай, как сделать свечу своими руками и сколько это займет времени, в материале.
Окопные свечи давно проверены украинскими защитниками на фронте. Их используют для самых разных нужд.
Это источник света и тепла. С их помощью можно сушить небольшие вещи, разогревать еду и напитки.
Это источник света и тепла. С их помощью можно сушить небольшие вещи, разогревать еду и напитки.
Сделать такую свечу в домашних условиях можно очень быстро.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений СВІЧКИ ДЛЯ ОКОПІВ☆ОКОПНІ СВІЧКИ (@okopna_svichka)
Допис, поширений СВІЧКИ ДЛЯ ОКОПІВ☆ОКОПНІ СВІЧКИ (@okopna_svichka)
Самодельная свеча отлично обогревает маленькое помещение, дает свет и тепло до восьми часов. Вот главные ее плюсы:
Тебе понадобятся:
Теперь ты знаешь, как сделать свечу дома.
Окопную свечу можно сделать и хранить в квартире на случай экстремальных условий или передать ее на передовую через волонтеров.
Окопную свечу можно сделать и хранить в квартире на случай экстремальных условий или передать ее на передовую через волонтеров.
В любом случае, она точно не будет лишней в такое время.
Ранее мы рассказывали, что делать, если нет света. Как подготовиться к перебоям с электричеством.
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