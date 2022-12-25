Не только праздничное настроение, но и польза — как сделать свечу из мандарина

Украинцы — изобретательные люди. Всю свою креативность мы смогли продемонстрировать во время отключений света. Кто-то закупает всевозможные гаджеты, генераторы или аккумуляторы, чтобы иметь электроэнергию, а кто-то ищет альтернативные источники света.

Так, многие пытаются сделать свечи своими руками из того, что есть дома. Сейчас период новогодних праздников, поэтому и свечу хочется праздничную. Химик Глеб Репич рассказал, как легко и быстро сделать свечку из мандарина.

Как сделать свечу из мандарина: инструкция

Свеча из мандарина ярко горит и может стать украшением интерьера, а делать ее просто. Это займет всего несколько минут.

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Изготовление свечи из мандарина:

Нужно правильно почистить мандарин — разрезать его пополам, чтобы шкурка сформировала чашечку, а внутри остался белый стержень; В образовавшуюся чашку налить рафинированное подсолнечное масло; Поджечь оставшийся стержень, как фитиль.

Свеча может гореть долго, но не выделяет тяжелый дым и запах. А натуральные ингредиенты не могут навредить здоровью.

По такому принципу можно сделать свечу из других продуктов — апельсина или картофеля. Тогда фитиль можно сделать из старой шнуровки.

Окопная свеча также пользуется большим спросом как среди военных, так и среди мирного населения. Она ярко светит и даже греет. Ранее мы рассказывали, как сделать окопную свечу.

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