Не только праздничное настроение, но и польза — как сделать свечу из мандарина

Украинцы — изобретательные люди. Всю свою креативность мы смогли продемонстрировать во время отключений света. Кто-то закупает всевозможные гаджеты, генераторы или аккумуляторы, чтобы иметь электроэнергию, а кто-то ищет альтернативные источники света.
Так, многие пытаются сделать свечи своими руками из того, что есть дома. Сейчас период новогодних праздников, поэтому и свечу хочется праздничную. Химик Глеб Репич рассказал, как легко и быстро сделать свечку из мандарина.
Свеча из мандарина ярко горит и может стать украшением интерьера, а делать ее просто. Это займет всего несколько минут.
Изготовление свечи из мандарина:
Свеча может гореть долго, но не выделяет тяжелый дым и запах. А натуральные ингредиенты не могут навредить здоровью.
По такому принципу можно сделать свечу из других продуктов — апельсина или картофеля. Тогда фитиль можно сделать из старой шнуровки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gleb Repich (@glebrepich)
Публикация от Gleb Repich (@glebrepich)
Окопная свеча также пользуется большим спросом как среди военных, так и среди мирного населения. Она ярко светит и даже греет. Ранее мы рассказывали, как сделать окопную свечу.
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