Не тільки святковий настрій, а й користь — як зробити свічку з мандарина

Українці — винахідливі люди. Усю свою креативність ми змогли продемонструвати під час відключень світла. Хтось закуповує усі можливі гаджети, генератори чи акумулятори, щоб мати електроенергію, а хтось шукає альтернативні джерела світла.
Так, багато людей намагаються зробити свічки своїми руками з того, що є вдома. Зараз період новорічних свят, тому і свічку хочеться святкову. Хімік Гліб Репіч розповів, як легко та швидко зробити свічку з мандарини.
Свічка з мандарини яскраво горить та може стати окрасою інтер’єру, а робити її недовго — кілька хвилин.
Виготовлення свічки з мандарини:
Свічка може горіти довго, але не виділяє важкого диму та запаху. А натуральні інгредієнти не можуть нашкодити здоров’ю.
За таким принципом можна зробити свічку з інших продуктів — апельсину чи картоплі. Тоді гніт можна зробити зі старої шнурівки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gleb Repich (@glebrepich)
Публикация от Gleb Repich (@glebrepich)
Окопна свічка також має великий попит як серед військових, так і серед мирного населення. Вона яскраво світить і навіть гріє. Раніше ми розповідали, як зробити окопну свічку.
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