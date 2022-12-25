Не тільки святковий настрій, а й користь — як зробити свічку з мандарина

Українці — винахідливі люди. Усю свою креативність ми змогли продемонструвати під час відключень світла. Хтось закуповує усі можливі гаджети, генератори чи акумулятори, щоб мати електроенергію, а хтось шукає альтернативні джерела світла.

Так, багато людей намагаються зробити свічки своїми руками з того, що є вдома. Зараз період новорічних свят, тому і свічку хочеться святкову. Хімік Гліб Репіч розповів, як легко та швидко зробити свічку з мандарини.

Як зробити свічку з мандарини: інструкція

Свічка з мандарини яскраво горить та може стати окрасою інтер’єру, а робити її недовго — кілька хвилин.

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Виготовлення свічки з мандарини:

Треба правильно почистити мандарин — розрізати його навпіл, щоб шкірка сформувала чашечку, а всередині залишився білий стрижень. В утворену чашку налити рафінованої олії. Підпалити стрижень, що залишився, немов гніт.

Свічка може горіти довго, але не виділяє важкого диму та запаху. А натуральні інгредієнти не можуть нашкодити здоров’ю.

За таким принципом можна зробити свічку з інших продуктів — апельсину чи картоплі. Тоді гніт можна зробити зі старої шнурівки.

Окопна свічка також має великий попит як серед військових, так і серед мирного населення. Вона яскраво світить і навіть гріє. Раніше ми розповідали, як зробити окопну свічку.

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