Горить довго, а робиться за кілька хвилин: як зробити окопну свічку вдома

Українці сьогодні опинилися перед реальним ризиком залишитися взимку без електрики, газу та опалення. Тому почали ділитися одне з одним різноманітними порадами про те, як вижити в екстремальних умовах. Однією з корисних речей є окопна свічка.
Як зробити окопну свічку вдома та що для цього потрібно? Читай, як зробити свічку своїми руками та скільки це займе часу, у матеріалі.
Окопні свічки давно перевірені українськими захисниками на фронті. Їх використовують для різних потреб.
Це джерело світла, тепла. З їх допомогою можна сушити невеликі речі та гріти їжу й напої.
Це джерело світла, тепла. З їх допомогою можна сушити невеликі речі та гріти їжу й напої.
Зробити таку свічку у домашніх умовах можна за дуже швидко. Саморобна свічка відмінно обігріває невелике приміщення, дає світло та тепло до восьми годин. Ось головні її плюси:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений СВІЧКИ ДЛЯ ОКОПІВ☆ОКОПНІ СВІЧКИ (@okopna_svichka)
Допис, поширений СВІЧКИ ДЛЯ ОКОПІВ☆ОКОПНІ СВІЧКИ (@okopna_svichka)
Тобі знадобиться:
Наріж картон упоперек гофри смужками шириною до 5 мм.
Туго їх закрути та встав у банку.
У неї встав картонну смужку.
Поріж віск на дрібні шматочки та розтопи його. Якщо в тебе є багато природного та штучного воску, не змішуй їх. Помішуй віск, щоб він не пригорів. Не доводь до кипіння.
Коли віск повністю розтане, залий ним банку. Краще зробити це кілька разів, адже так свічка горітиме довше.
Тепер ти знаєш про те, як зробити свічку вдома.
Окопну свічку можна зробити та зберігати у квартирі на випадок екстремальних умов або передати її на передову через волонтерів.
Окопну свічку можна зробити та зберігати у квартирі на випадок екстремальних умов або передати її на передову через волонтерів.
У будь-якому разі нині вона точно не буде зайвою.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо не стане світла. Як підготуватися до перебоїв з електрикою.
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