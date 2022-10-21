Горить довго, а робиться за кілька хвилин: як зробити окопну свічку вдома

Українці сьогодні опинилися перед реальним ризиком залишитися взимку без електрики, газу та опалення. Тому почали ділитися одне з одним різноманітними порадами про те, як вижити в екстремальних умовах. Однією з корисних речей є окопна свічка.

Як зробити окопну свічку вдома та що для цього потрібно? Читай, як зробити свічку своїми руками та скільки це займе часу, у матеріалі.

Як зробити свічку вдома: для чого її використовують

Окопні свічки давно перевірені українськими захисниками на фронті. Їх використовують для різних потреб.

Зараз також дивляться

Це джерело світла, тепла. З їх допомогою можна сушити невеликі речі та гріти їжу й напої.

Зробити таку свічку у домашніх умовах можна за дуже швидко. Саморобна свічка відмінно обігріває невелике приміщення, дає світло та тепло до восьми годин. Ось головні її плюси:

можна грітися від неї досить довго;

здатна обігріти невелике приміщення;

можна підігріти воду, їжу та напої, якщо немає електрики та газу.

можна швидко підсушити вологі речі. Головне — постійно стежити, щоб тканина не спалахнула.

Як зробити окопну свічку і що для цього потрібно

Тобі знадобиться:

лінійка з металу;

великий ніж;

чайник;

бляшанка (невелика);

картон (гофрований);

парафін чи свічки.

Як зробити окопну свічку

Наріж картон упоперек гофри смужками шириною до 5 мм.

Туго їх закрути та встав у банку.

У неї встав картонну смужку.

Поріж віск на дрібні шматочки та розтопи його. Якщо в тебе є багато природного та штучного воску, не змішуй їх. Помішуй віск, щоб він не пригорів. Не доводь до кипіння.

Коли віск повністю розтане, залий ним банку. Краще зробити це кілька разів, адже так свічка горітиме довше.

Тепер ти знаєш про те, як зробити свічку вдома.

Окопну свічку можна зробити та зберігати у квартирі на випадок екстремальних умов або передати її на передову через волонтерів.

У будь-якому разі нині вона точно не буде зайвою.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо не стане світла. Як підготуватися до перебоїв з електрикою.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!