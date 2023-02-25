Як зробити гніт для свічки: швидкий спосіб

Відомо, що гніт — основна частина для горіння свічки. Якщо ти хочеш самостійно зробити свічку, то тобі необхідно або купити цей елемент у магазині або зробити його вручну. Як зробити гніт для свічки — читай у матеріалі.
Найчастіше цей елемент роблять із ниток, мотузок та інших волокон із натурального матеріалу. Адже якщо брати синтетику, то свічка горітиме в кілька разів швидше і видаватиме поганий запах.
Для того щоб зробити якісний гніт, тобі потрібно взяти:
Багато сучасних свічок мають гніт з дерева. Він теж виглядає дуже естетично і красиво. Його можна купити або зробити вдома.
Для цього візьми кілька дерев’яних пластин. Їх потрібно просочувати оліями упродовж години (найкраще — оливковою). Після просочення такий гніт необхідно висушити за допомогою паперової серветки.
Також є ще один популярний метод виготовлення гнота. Для цього потрібно взяти маленький шнурок (з дитячих кросівок, наприклад).
Також є ще один популярний метод виготовлення гнота. Для цього потрібно взяти маленький шнурок (з дитячих кросівок, наприклад).
Його потрібно просочити розплавленим воском і залишити доти, доки не висохне.
Один із найстаріших методів виготовлення гноту — із бинта. Для цього потрібно взяти невеликий медичний бинт, на його кінці зав’язати вузол, а іншу частину скрутити у джгут. Після цього бинт потрібно замочити в олії чи воску.
Раніше ми розповідали, як зробити окопну свічку.
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