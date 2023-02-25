Як зробити гніт для свічки: швидкий спосіб

Відомо, що гніт — основна частина для горіння свічки. Якщо ти хочеш самостійно зробити свічку, то тобі необхідно або купити цей елемент у магазині або зробити його вручну. Як зробити гніт для свічки — читай у матеріалі.

Як зробити гніт для свічки та що для цього потрібно

Найчастіше цей елемент роблять із ниток, мотузок та інших волокон із натурального матеріалу. Адже якщо брати синтетику, то свічка горітиме в кілька разів швидше і видаватиме поганий запах.

Для того щоб зробити якісний гніт, тобі потрібно взяти:

Зараз також дивляться

натуральну нитку;

2 ст. л. солі;

4 ст. л. борної кислоти;

400 мл води.

Як зробити гніт для свічки: покрокова інструкція

Насамперед потрібно зробити основу. Для цього візьми нитку і склади її в 10–15 разів (якщо вона груба, то в 5–10), закрути її в джгут. Якщо робиш тонку свічку, роби тонкий гніт. Якщо широку — товстий. Після цього переходь до приготування розчину. У велику тарілку налий воду і додай сіль та борну кислоту. Перемішай, щоб вийшла однорідна кашка. Після цього перелий масу в банку зі скла. Акуратно занур туди нитки. Замочувати їх потрібно цілу ніч (від 10 до 12 годин). Після цього просуши нитки. На це може піти від 10 годин до одного – двох днів. Вони мають бути дуже сухими. Скрути нитки у джгут або косу. Гніт готовий! Можеш розпочинати виготовлення свічки.

Як зробити гніт для свічки різними способами

Багато сучасних свічок мають гніт з дерева. Він теж виглядає дуже естетично і красиво. Його можна купити або зробити вдома.

Для цього візьми кілька дерев’яних пластин. Їх потрібно просочувати оліями упродовж години (найкраще — оливковою). Після просочення такий гніт необхідно висушити за допомогою паперової серветки.

Також є ще один популярний метод виготовлення гнота. Для цього потрібно взяти маленький шнурок (з дитячих кросівок, наприклад).

Його потрібно просочити розплавленим воском і залишити доти, доки не висохне.

Один із найстаріших методів виготовлення гноту — із бинта. Для цього потрібно взяти невеликий медичний бинт, на його кінці зав’язати вузол, а іншу частину скрутити у джгут. Після цього бинт потрібно замочити в олії чи воску.

Раніше ми розповідали, як зробити окопну свічку.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!