Как сделать помпон из ниток: простые способы для творческого вдохновения

Помпон — это декоративный шарик или пучок из волокнистого материала, традиционно используемый для украшения шапочек, шарфов, поясов, сумочек. Его достаточно легко сделать своими руками в домашних условиях.

Ты любишь самостоятельно творить, а потом любоваться и гордиться своим творением? Именно сейчас можешь попытаться сделать помпон из ниток своими руками с помощью нашего материала. Читаем и творим.

Какие нити используем для помпона

Для изготовления помпонов подойдет жесткая пряжа с добавлением натуральной шерсти. Лучше брать пористую пряжу. Готовые изделия получаются объемные, хорошо держат форму. Однако изготовить их можно из любой пряжи, например акриловой. Пряжа из 100% хлопка не подойдет, поскольку помпоны не получатся пушистыми.

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Рельефности помпону придает толстая пряжа. Чем больше шерсти в составе нитей, тем более мягким получится изделие. Чтобы стянуть пряжу сильнее, при изготовлении помпона можно использовать прочные нити, например, шелковые. На готовом изделии они будут незаметны.

Советы и средства, которые нужно подготовить

великолепие и объем помпонам придает пористая и плотная текстура пряжи;

если планируется создание изделия с разноцветным дизайном, то необходимо использовать предварительно отпечатанную схему;

лучший вариант — иметь специальную помпонницу;

если нет помпонницы, то нужно подготовить специальные линейки или лекала для простоты создания шаблона. За шаблоны можно принимать такие формы, как круг, подкова, квадрат или прямоугольник;

ножницы должны быть острыми;

цвета декорируемого предмета и помпона не должны конфликтовать друг с другом;

каждый из входящих в изделие помпонов должен быть в центре туго связан нитями или лентами. Это необходимо для сохранения аккуратного внешнего вида изделия на длительное время.

Из помпонов можно сделать множество прекрасных вещей: мобиль для детской кроватки, коврик, детские игрушки, подарочную открытку, а также декорировать шапку, приобретенную на шоппинге, или вязаную своими руками. Способов сделать помпоны очень много.

Рассмотрим простые способы изготовления помпона из пряжи.

Изготовление помпонов с помощью картонных кругов

Вырежем из картона два одинаковых круга с дырками посередине. От диаметра круга зависит размер готового помпона. Наматываем пряжу на круги. Чтобы сделать помпон быстрее, наматываем нить, сложенную вдвое, вчетверо или больше. Чем больше намотаем пряжи, тем пушистее будет помпон. Затем аккуратно ножницами разрежем нити по бокам. Немного раздвинем круги из картона и завяжем нитью посередине. Снимем картон, распушим помпон и при необходимости подровняем его ножницами, придав идеальную форму.

Изготовление помпонов с помощью картонных кругов — видео

Изготовление помпонов своими руками на пальцах руки

Наматываем на пальце пряжу. Можно сделать маленькие помпоны на два пальца или большие на все пять. Осторожно снимаем моток с руки и кладем на стол. Отрежем нить и крепко завяжем узлом поперек мотка. Разрежем по бокам нити и расправим. Поровняем ножницами форму.

Изготовление помпонов своими руками на пальцах руки — видео

Изготовление помпонов своими руками с помощью вилки

Чтобы помпон получился, нужно сначала пропустить нить на вилке ровно посередине и наматывать ее затем на вилку таким образом, чтобы оставалось свободное место у основания вилки, и там, где находится конец нити. После того как нити намотаны, следует второй конец нити пропустить в то же отверстие, что и первый конец, только в обратную сторону. Оба конца нити должны быть выведены на вилке таким образом, чтобы ими можно было связать сразу все намотанные нити двумя узелками и сделать это очень прочно, чтобы узел не ослаб и помпон не развалился на отдельные ниточки. Чем больше будет мотков, тем пышнее будет помпон. Следует правильно связать нити двумя свободными концами. Все намотанные на вилку нити должны быть связаны посередине вместе в крепкий узел (лучше их для надежности сделать обязательно два или даже три). Аккуратно снимаем моточек с вилки и кончики мотков разрезаем с обеих сторон. Готово.

Изготовление помпонов своими руками с помощью вилки — видео

Надеемся, наш материал поможет тебе научиться делать помпоны и развивать свою фантазию и творчество.

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