Ищешь, чем занять ребенка зимними вечерами? Держи новогодние поделки, которые можно сделать даже с самыми маленькими

Новый год уже совсем скоро. И несмотря на то, что этот год показался довольно сложным, малыши все равно ждут новогоднего чуда.
Для поддержания новогоднего настроения отличным вариантом станет творчество.
Рисовать, клеить, лепить – все это прекрасно развивает ребенка и дает возможность провести вечер не в телефоне или планшете, а вместе с родителями.
Вікна подготовили несколько новогодних работ, которые подойдут даже для самых маленьких.
Для изготовления открытки нам понадобится:
Для начала сделаем заготовки всех элементов. Нужно вырезать прямоугольник из белого картона или бумаги. Он должен быть самым маленьким.
Далее из декоративного картона с новогодним узором вырезаем еще один прямоугольник, средний по размеру. И последним вырезаем прямоугольник из зеленого картона.
Не забывай, он должен быть самым большим и сгибаться пополам.
Не забывай, он должен быть самым большим и сгибаться пополам.
На белом прямоугольнике нарисуй вместе с ребёнком елку и помоги вырезать нарисованную елку канцелярским ножом изнутри.
Рядом с елкой сделайте надпись: это могут быть написанные от руки приветствия цветными ручками или напечатанные на принтере.
На задней части белого картона наклей двухстороннюю клейкую ленту и соедини белое основание с декоративным. Сгибаем зеленый прямоугольник пополам и откладываем в сторону. Теперь нанеси клей на декоративный прямоугольник и соедини открытку.
Готово!
Для изготовления новогодней поделки нам понадобится:
Начнём с основы. Сворачиваем лист белого картона пополам. Основание открытки готово.
Берем второй лист белого картона, и вырезаем прямоугольник, чуть меньше половины нашего основания.
Делаем небольшие отступы от краев прямоугольника и черной ручкой рисуем рамку. Можно рисовать от руки, как на фото, или под линейку.
Из цветного картона вырезаем 3 больших круга и 5 поменьше. Это будет основа и декорации для наших шаров.
Из цветного картона вырезаем 3 больших круга и 5 поменьше. Это будет основа и декорации для наших шаров.
Также из черного картона вырезаем 3 небольших прямоугольника, которые станут вершинами шариков. Клеим меньшие круги на наши шарики, как на фото.
Приклеиваем наши шарики на белый прямоугольник, который мы подготовили раньше. Берем нити, завязываем 3 бантика и также клеим на шарики.
Далее отрезаем 3 нити, приклеиваем их к контуру, который мы раньше рисовали ручкой и создаем эффект подвешенных шариков.
Теперь наклеиваем все на основу нашей поделки, и готово!
А после изготовления поделок хочется и перекусить. Советуем приготовить мандариновый пирог от Эктора Хименеса-Браво.