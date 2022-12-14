Ищешь, чем занять ребенка зимними вечерами? Держи новогодние поделки, которые можно сделать даже с самыми маленькими

Новый год уже совсем скоро. И несмотря на то, что этот год показался довольно сложным, малыши все равно ждут новогоднего чуда.

Для поддержания новогоднего настроения отличным вариантом станет творчество.

Рисовать, клеить, лепить – все это прекрасно развивает ребенка и дает возможность провести вечер не в телефоне или планшете, а вместе с родителями.

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Вікна подготовили несколько новогодних работ, которые подойдут даже для самых маленьких.

Открытка с 3D елкой

Для изготовления открытки нам понадобится:

Зеленый двусторонний картон

Декоративный картон с новогодним принтом

Белый картон или бумага

Клей

Ножницы

Канцелярский нож

Ручка или принтер (чтобы сделать поздравительную подпись)

Двухсторонняя толстая клейкая лента

Для начала сделаем заготовки всех элементов. Нужно вырезать прямоугольник из белого картона или бумаги. Он должен быть самым маленьким.

Далее из декоративного картона с новогодним узором вырезаем еще один прямоугольник, средний по размеру. И последним вырезаем прямоугольник из зеленого картона.

Не забывай, он должен быть самым большим и сгибаться пополам.

На белом прямоугольнике нарисуй вместе с ребёнком елку и помоги вырезать нарисованную елку канцелярским ножом изнутри.

Рядом с елкой сделайте надпись: это могут быть написанные от руки приветствия цветными ручками или напечатанные на принтере.

На задней части белого картона наклей двухстороннюю клейкую ленту и соедини белое основание с декоративным. Сгибаем зеленый прямоугольник пополам и откладываем в сторону. Теперь нанеси клей на декоративный прямоугольник и соедини открытку.

Готово!

Новогодние шарики

Для изготовления новогодней поделки нам понадобится:

2 листа белого картона.

Салатовый картон или бумага

Красный картон или бумага

Розовый картон или бумага

Черный картон или бумага

Бело-красная нить

Клей

Ножницы

Начнём с основы. Сворачиваем лист белого картона пополам. Основание открытки готово.

Берем второй лист белого картона, и вырезаем прямоугольник, чуть меньше половины нашего основания.

Делаем небольшие отступы от краев прямоугольника и черной ручкой рисуем рамку. Можно рисовать от руки, как на фото, или под линейку.

Из цветного картона вырезаем 3 больших круга и 5 поменьше. Это будет основа и декорации для наших шаров.

Также из черного картона вырезаем 3 небольших прямоугольника, которые станут вершинами шариков. Клеим меньшие круги на наши шарики, как на фото.

Приклеиваем наши шарики на белый прямоугольник, который мы подготовили раньше. Берем нити, завязываем 3 бантика и также клеим на шарики.

Далее отрезаем 3 нити, приклеиваем их к контуру, который мы раньше рисовали ручкой и создаем эффект подвешенных шариков.

Теперь наклеиваем все на основу нашей поделки, и готово!

А после изготовления поделок хочется и перекусить. Советуем приготовить мандариновый пирог от Эктора Хименеса-Браво.