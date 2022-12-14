Шукаєш, чим зайняти дитину зимовими вечорами? Тримай новорічні поробки, які можна зробити навіть з найменшими

Новий рік уже зовсім скоро. І попри те, що цей рік видався доволі складним, малеча все одно очікує на новорічне диво.

Для підтримки новорічного настрою чудовим виходом стане творчість. Малювати, клеїти, ліпити — усе це чудово розвиває дитину і дає змогу провести вечір не в телефоні чи планшеті, а разом з батьками.

Вікна підготували кілька новорічних поробок, які підійдуть навіть для наймолодших.

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Листівка з 3D-ялинкою

Для виготовлення листівки знадобиться:

зелений двосторонній картон;

декоративний картон з новорічним принтом;

білий картон чи папір;

клей;

ножиці;

канцелярський ніж;

ручка або принтер (щоб зробити вітальний підпис);

двостороння товста клейка стрічка.

Для початку зроби заготовки усіх елементів. Потрібно вирізати з білого картону чи паперу прямокутник. Він має бути найменшим.

Далі з декоративного картону з новорічним візерунком виріж іще один прямокутник, середній за розміром.

І останнім виріж прямокутник із зеленого картону. Не забувай, він має бути найбільшим і згинатися навпіл.

На білому прямокутнику намалюй разом з малечею ялинку та допоможи вирізати намальовану ялинку канцелярським ножем зсередини.

Поруч з ялинкою зробіть напис: це може бути написане від руки вітання кольоровими ручками або ж надруковане на принтері.

На задній частині білого картону наклей двосторонню клейку стрічку та з’єднай білу основу з декоративною. Зігни зелений прямокутник навпіл і відклади. Тепер нанеси клей на декоративний прямокутник і з’єднай листівку.

Готово!

Новорічні кульки

Для виготовлення новорічної поробки знадобиться:

два листи білого картону;

салатовий картон чи папір;

червоний картон чи папір;

рожевий картон чи папір;

чорний картон чи папір;

біло-червона нитка;

клей;

ножиці.

Почнемо з основи. Згортаємо лист білого картону навпіл — основа листівки готова.

Беремо другий лист білого картону і вирізаємо прямокутник, трішки менший за половину основи. Робимо невеликі відступи від країв прямокутника і чорною ручкою малюємо рамку.

Можна малювати від руки, як на фото, або ж під лінійку.

Із кольорового картону вирізаємо три великих кола і п’ять менших. Це буде основа та декорації для кульок.

Також із чорного картону вирізаємо три невеличких прямокутники, що стануть вершинами кульок. Клеїмо менші кола на кульки, як на фото.

Приклеюємо кульки на білий прямокутник, який підготували раніше. Беремо нитки, зав’язуємо три бантики й також клеїмо на кульки.

Далі відрізаємо три нитки, приклеюємо їх до контуру, який раніше малювали ручкою, і створюємо ефект підвішених кульок.

Тепер наклеюємо усе на основу новорічної поробки — і готово!

А після поробок хочеться й перекусити. Рекомендуємо приготувати мандариновий пиріг від Ектора Хіменеса-Браво.