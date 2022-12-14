Тепло и забота своими руками: как и с чего начать вязать носки — инструкция для начинающих

Если тебе хочется научиться чему-то новому или сделать приятный подарок своими руками для родного человека — будет отличной идеей связать носки! Ведь такой подарок означает заботу и дарит тепло в буквальном смысле. Вікна рассказывают, как вязать носки — читай о способах вязания для начинающих в нашем материале.

Как и с чего начать вязать

Мастерица Ирина Кикавец рассказывает, с чего начинать вязание, если тебе это дается сложно:

Прежде всего, чтобы не разочароваться в результате, нужно подобрать правильные пряжу и спицы. Если раньше бабушки часто распускали старые свитера и вязали из них, то сейчас на рынке пряжи огромный выбор.

Мастерица говорит, что специальные линейки носочных нитей изготовлены так, что готовое изделие носится долго и не протирается. Обычно они содержат в составе шерсть и совсем немного полиамида.

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То же самое касается выбора спиц. Ирина советует ориентироваться на собственные потребности:

Если от вязания устают запястья, лучше выбирать деревянные спицы. Они легкие и тёплые. Если же боишься их сломать, тогда лучше отдать предпочтение металлическим или карбоновым.

Самое главное — выбирать качественные инструменты и материалы, с ними приятно и просто работать.

Как вязать носки: способы вязания для начинающих

Связать носки можно крючком или спицами. Сегодня мы расскажем о двух способах вязания — на двух спицах и пяти. Способ с двумя гораздо легче, но если ты уже освоил(-а) его, мы покажем тебе и более сложный вариант.

Чтобы связать носки на двух спицах, сначала нужно измерить стопу. Обычно количество сантиметров стопы равно количеству петель. Далее нужно набрать обычным способом 23 петли (для стопы 23 см).

Положи нить на ладонь левой руки. Свободный конец должен быть от тебя. Зажми нить третьим, четвертым и пятым пальцами. Обведи концом нити указательный палец снизу вверх, а затем большой палец так же и сложи вместе с нитью от мотка.

На указательном пальце окажется нить, идущая от мотка, на большом пальце должен быть свободный конец нити. В образовавшуюся петлю на большом пальце вводи спицы с внешней стороны снизу вверх, захватывай нить из указательного пальца и протягивай в петлю.

Спицы с первой петлей оттягивай к себе и вниз, концы спиц снова вводи в петлю на большом пальце и захватывай нить из указательного пальца.

Чтобы связать пятку, нужно первые два ряда сделать лицевой гладью без убавлений петель. Затем убавляй петли по краям так: в конце каждого ряда провязывай вместе две последние петли перед кромочными.

Кромочные петли заканчивай косичкой. С лицевой стороны две петли вяжи вместе с наклоном влево, на изнаночной — две петли вместе изнаночной петлей. Петли убавляй до тех пор, пока на спице не останется треть набранных петель.

Дальше прибавляй петли. Для этого поднимай их с кромочных. Кромочные подхватывай за изнаночную половинку петли. С лицевой стороны кромочную провязывай лицевой, с изнаночной — изнаночной.

Носки переворачивай и не снимай первую петлю в ряду, а вяжи соответственно лицевой или изнаночной петлей. Первую петлю вязать нужно довольно плотно. Так поднимай все кромочные петли пятки. На спице должно получится 25 петель.

Чтобы связать нижнюю среднюю часть носка, сделай два ряда лицевой гладью, а затем убавляй две лишние петли. Должно получиться 23 петли. Среднюю часть вяжем до конца мизинца — примерно 12 см (всего 34 ряда) поворотными рядами, завершая край косичкой.

Мысок носка вяжется по такой же технике, что и пятка. Петли сначала убавляй, пока на спице не останется семь петель, а затем прибавляй, до 23.

После вязания мыска поднимай петли из кромочных. Для того чтобы количество петель оставалось одинаковым, убавляй петли в конце каждого ряда. Так вяжи к угловой петле (34 ряда). Угловую петлю провязывай за обе стенки.

Далее первую петлю вяжи так, чтобы узор резинки продолжался — изнаночной петлей в лицевом ряду и лицевой петлей в изнаночном ряду.

Присоединять кромочные петли на участке резинки будем так: последнюю петлю ряда перебрось на правую спицу, подхвати половинку кромочной петли, обращенную к лицевой стороне левой спицей, поворачивай последнюю петлю ряда на левую спицу и провязывай две петли вместе с лицевой стороны выворотной петлей.

В последнем изнаночном ряду закрывай петли. Второй носок вяжется так же.

Как вязать носки: пошаговое видео

Мы подготовили для тебя видеомастер-класс по вязанию носков на пяти спицах. Ты можешь посмотреть его здесь или сохранить себе этот материал.

Ранее мы рассказывали, как бабушки из Львова организовали вязальный бизнес.

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