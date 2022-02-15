Люди

Вязать и зарабатывать — как львовские бабушки организовали бизнес на пенсии

Оксана Ротко 15 февраля 2022, 16:00
Vbrani - як бабусі зі Львова створили свій бренд в'язаних речей

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