Вязать и зарабатывать — как львовские бабушки организовали бизнес на пенсии

Каждую субботу библиотека Львовского гериатрического пансионата превращается в мастерскую для вязания. Пятерых жительниц центра объединило желание не терять время и учиться новому.

Бабушки вяжут по эскизам модных французских журналов, а волонтеры основали социальное предприятие Vbrani и помогают женщинам зарабатывать на рукоделии. Кроме того, неравнодушные поставляют нитки и устраивают мастер-классы.

В ассортименте бренда в основном носки и перчатки, однако мастерицы готовы браться и за эксклюзивные заказы.

За полгода количество желающих иметь вещи, сделанные бабушкиными руками, увеличилось втрое. Женщины получают крупные корпоративные заказы и имеют клиентов даже за границей.

За последний месяц было принято около 50 заказов. Большинство из них из Львова и Киева. Также есть клиенты, которые сейчас живут за границей, — рассказывает коммуникационный менеджер Мария Оринчак.

Каждый месяц каждая из бабушек в среднем зарабатывает от 2 до 4 тыс. грн. Но они уверены, деньги — не главное.

Мне это очень нравится. У меня есть терпение и я успокаиваюсь, когда вяжу. Любую свободную минуту я использую для вязания, — делится мастерица Леся.

Женщины вкладывают душу в свои изделия и подписывают открытки для покупателей. Так они проявляют свою любовь и заботу, а также поддерживают теплую связь с заказчиками. За свою кропотливую работу, мастерство и искренность рукодельницы получают теплые отзывы в интернете.

Изделия бренда Vbrani можно приобрести через сообщества в соцсетях, а также в благотворительном магазине Ясна річ во Львове. Цена составляет от 275 до 350 грн.

На пенсии жизнь только начинается! К примеру, 84-летняя Надежда Федоровна нашла свое вдохновение в спорте. Теперь в выходные пустая площадка на набережной под Киевом, в Вышгороде, полностью в ее распоряжении. Бабушка-спортсменка рассказала, как оставаться активной.