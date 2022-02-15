В’язати та заробляти — як львівські бабусі організували бізнес на пенсії

Щосуботи бібліотека Львівського геріатричного пансіонату перетворюється на майстерню для в’язання. П’ятьох мешканок центру об’єднало бажання не марнувати час та навчатися нового.

Бабусі в’яжуть за ескізами модних французьких журналів, а волонтери заснували соціальне підприємство Vbrani й допомагають жінкам заробляти на рукоділлі. Крім того, небайдужі постачають нитки та влаштовують майстер-класи.

В асортименті бренду здебільшого шкарпетки та рукавички, проте майстрині готові братися і за ексклюзивні замовлення.

За півроку кількість охочих мати речі, зроблені бабусиними руками, збільшилася втричі. Жінки отримують і великі корпоративні замовлення та мають клієнтів навіть за кордоном.

За останній місяць прийняли близько 50 замовлень. Більшість з них зі Львова та Києва. Також є клієнти, які зараз живуть за кордоном, — розповідає комунікаційна менеджерка Марія Оринчак.

Щомісяця кожна з бабусь у середньому заробляє від 2 до 4 тис. грн. Та вони певні, гроші — не головне.

Мені це дуже подобається. Я маю терпіння та заспокоююся, коли в’яжу. Будь-яку вільну хвилину я використовую для в’язання, — ділиться майстриня Леся.

Жінки вкладають душу у свої вироби та самостійно підписують листівки для покупців. Так вони виявляють свою любов і турботу, а також підтримують теплий зв’язок із замовниками. Натомість за свою кропітку працю, майстерність і щирість рукодільниці отримують теплі відгуки в інтернеті.

Вироби бренду Vbrani можна придбати через спільноти у соцмережах, а також у благодійній крамниці Ясна річ у Львові. Ціна коливається від 275 до 350 грн.

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