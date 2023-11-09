Як зробити помпон із ниток: прості способи для творчого натхнення

Помпон — це декоративна кулька або пучок із волокнистого матеріалу, який традиційно використовується для прикраси шапочок, шарфів, поясів, сумочок. Його досить не важко зробити своїми руками в домашніх умовах.

Ти любиш самостійно творити, а потім милуватись і пишатись створеним? Саме зараз можеш спробувати зробити помпон із ниток своїми руками з допомогою нашого матеріалу. Читаймо і творимо.

Які нитки використовуємо для помпона

Для виготовлення помпонів підійде жорстка пряжа з додаванням натуральної вовни. Краще брати пористу пряжу. Готові вироби виходять об’ємні, добре тримають форму. Однак виготовити їх можна з будь-якої пряжі, наприклад, акрилової. Пряжа зі 100% бавовни не підійде, оскільки помпони не вийдуть пухнастими.

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Рельєфності помпону надає товста пряжа. Чим більше вовни у складі ниток, тим більш м’яким вийде виріб. Щоб стягнути пряжу сильніше, при виготовленні помпона можна використовувати міцні нитки, наприклад, шовкові. На готовому виробі вони будуть непомітні.

Поради та засоби, які потрібно підготувати

пишність і обсяг помпонам надає пориста і щільна текстура пряжі;

якщо планується створення виробу з різнобарвним дизайном, необхідно використовувати попередньо видруковану схему;

найкращий варіант — мати спеціальну помпонницю;

якщо нема помпонниці, то потрібно підготувати спеціальні лінійки або лекала для простоти створення шаблону. За шаблони можна брати такі форми як коло, підкова, квадрат або прямокутник;

ножиці повинні бути гострими;

кольори предмета, який декорують, і помпона не повинні конфліктувати один з одним;

кожен з помпонів, що входить у виріб, повинен бути в центрі туго зв’язаний нитками або стрічками. Це необхідно для збереження акуратного зовнішнього вигляду виробу на тривалий час.

З помпонів можна зробити безліч прекрасних речей: мобіль для дитячого ліжечка, килимок, дитячі іграшки, подарункову листівку, а також декорувати шапку, придбану на шопінгу, або в’язану своїми руками. Способів зробити помпони дуже багато.

Розглянемо прості способи виготовлення помпона з пряжі.

Виготовлення помпонів за допомогою картонних кружечків

Виріжемо з картону два однакові круги з дірками посередині. Від діаметра кола залежить розмір готового помпону. Намотаємо пряжу на кола. Щоб зробити помпон швидше, намотуємо нитку, складену вдвічі, вчетверо чи більше. Чим більше намотаємо пряжі, тим пухнастішим буде помпон. Потім акуратно ножицями розріжемо нитки з боків. Трохи розсунемо круги з картону і зав’яжемо ниткою посередині. Знімемо картон, розпушимо помпон і при необхідності підрівняємо його ножицями, додавши ідеальної форми.

Виготовлення помпонів за допомогою картонних кружечків — відео

Виготовлення помпонів своїми руками на пальцях руки

Намотаємо на пальці пряжу. Можна зробити маленькі помпони на два пальці або великі на всі п’ять. Обережно знімаємо моток з руки та кладемо на стіл. Відріжемо нитку і міцно зав’яжемо вузлом поперек мотка. Розріжемо з боків нитки та розправимо. Порівняємо ножицями форму.

Виготовлення помпонів своїми руками на пальцях руки — відео

Виготовлення помпонів своїми руками з допомогою виделки

Щоб помпон вийшов, потрібно на початку пропустити нитку на виделці рівно посередині та намотувати їх потім на виделку таким чином, щоб залишалося вільне місце біля основи виделки й там, де знаходиться кінець нитки. Після того як нитки намотані, слід другий кінець нитки пропустити в той же отвір, що і перший кінець, тільки у зворотний бік. Обидва кінці нитки повинні бути виведені на виделці таким чином, щоб ними можна було зв’язати відразу всі намотані нитки двома вузликами та зробити це дуже міцно, щоб вузол не ослаб і помпон не розвалився на окремі ниточки. Чим більше буде мотків, тим пишніше буде помпон. Слід правильно зв’язати нитки двома вільними кінцями. Всі намотані на вилку нитки повинні бути зв’язані посередині разом в міцний вузол (краще їх для надійності зробити обов’язково два або навіть три). Акуратно знімаємо моточок з виделки та кінчики мотків розрізаємо по обидва боки. Готово.

Виготовлення помпонів своїми руками з допомогою виделки — відео

Сподіваємось, наш матеріал допоможе тобі навчитись робити помпони й розвивати свою фантазію та творчість.

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