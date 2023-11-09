Як зробити помпон із ниток: прості способи для творчого натхнення

Помпон — це декоративна кулька або пучок із волокнистого матеріалу, який традиційно використовується для прикраси шапочок, шарфів, поясів, сумочок. Його досить не важко зробити своїми руками в домашніх умовах.
Ти любиш самостійно творити, а потім милуватись і пишатись створеним? Саме зараз можеш спробувати зробити помпон із ниток своїми руками з допомогою нашого матеріалу. Читаймо і творимо.
Для виготовлення помпонів підійде жорстка пряжа з додаванням натуральної вовни. Краще брати пористу пряжу. Готові вироби виходять об’ємні, добре тримають форму. Однак виготовити їх можна з будь-якої пряжі, наприклад, акрилової. Пряжа зі 100% бавовни не підійде, оскільки помпони не вийдуть пухнастими.
Рельєфності помпону надає товста пряжа. Чим більше вовни у складі ниток, тим більш м’яким вийде виріб. Щоб стягнути пряжу сильніше, при виготовленні помпона можна використовувати міцні нитки, наприклад, шовкові. На готовому виробі вони будуть непомітні.
З помпонів можна зробити безліч прекрасних речей: мобіль для дитячого ліжечка, килимок, дитячі іграшки, подарункову листівку, а також декорувати шапку, придбану на шопінгу, або в’язану своїми руками. Способів зробити помпони дуже багато.
Розглянемо прості способи виготовлення помпона з пряжі.
Сподіваємось, наш матеріал допоможе тобі навчитись робити помпони й розвивати свою фантазію та творчість.
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