Как сделать QR-код — способы для мгновенного открытия любых ссылок

QR-коды значительно упрощают предоставление цифровых услуг. Во многих заведениях можно оплатить свою чашку кофе благодаря сканированию QR, а ссылки на сборы для военных тоже часто создают с помощью этой технологии.
Поскольку это удобно и быстро, известные компании также переходят в этот формат, чтобы распространять разную информацию. Поэтому мы рассказываем, как сделать QR-код с логотипом и для персональных нужд.
Если нужно зашифровать ссылку на страницу или файл в QR-формате, можно воспользоваться разными специализированными сервисами для создания кода. Это генераторы, которые несколько кликов создают QR-код.
Нужно загрузить ссылку, по желанию выбрать дизайн или дать название, затем нажать Сгенерировать или Загрузить.
Нужно загрузить ссылку, по желанию выбрать дизайн или дать название, затем нажать Сгенерировать или Загрузить.
Также индивидуально можно выбирать требуемый размер. К примеру, отдельные сервисы не предоставляют возможность сделать QR-код онлайн размером более 370 пикселей. А в отдельных случаях он должен быть больше этого размера. Поэтому нужно искать сервис, который поможет создать QR-код по необходимому размеру.
Важный момент — формат QR-кода. Выбрать его можно в зависимости от того, где именно будет размещаться: SVG, EPS, PDF, JPG, PNG и т.д.
QR-код можно сделать не только для личных нужд, но и для бизнеса или работы. К нему можно добавить даже персональный логотип.
Для этого опять же нужно убедиться, что онлайн-сервис по созданию QR-кодов предоставляет такую услугу.
Обычно в таких случаях есть шаблон, где можно разместить логотип компании в центре кода. Делается он достаточно быстро и бесплатно.
Зашифровать в пикселе можно не только ссылку, но и текст, фото, видео, геолокацию, аудиофайл, визитку и даже доступ к Wi-Fi.
Многие сервисы предлагают различные шаблоны, чтобы сделать QR-код. Остается только вставить ссылку или другой файл и распространить код среди своей аудитории.
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