Как сделать QR-код — способы для мгновенного открытия любых ссылок

QR-коды значительно упрощают предоставление цифровых услуг. Во многих заведениях можно оплатить свою чашку кофе благодаря сканированию QR, а ссылки на сборы для военных тоже часто создают с помощью этой технологии.

Поскольку это удобно и быстро, известные компании также переходят в этот формат, чтобы распространять разную информацию. Поэтому мы рассказываем, как сделать QR-код с логотипом и для персональных нужд.

Как сделать QR-код из ссылки

Если нужно зашифровать ссылку на страницу или файл в QR-формате, можно воспользоваться разными специализированными сервисами для создания кода. Это генераторы, которые несколько кликов создают QR-код.

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Нужно загрузить ссылку, по желанию выбрать дизайн или дать название, затем нажать Сгенерировать или Загрузить.

Также индивидуально можно выбирать требуемый размер. К примеру, отдельные сервисы не предоставляют возможность сделать QR-код онлайн размером более 370 пикселей. А в отдельных случаях он должен быть больше этого размера. Поэтому нужно искать сервис, который поможет создать QR-код по необходимому размеру.

Важный момент — формат QR-кода. Выбрать его можно в зависимости от того, где именно будет размещаться: SVG, EPS, PDF, JPG, PNG и т.д.

Как создать QR с персонализированным логотипом

QR-код можно сделать не только для личных нужд, но и для бизнеса или работы. К нему можно добавить даже персональный логотип.

Для этого опять же нужно убедиться, что онлайн-сервис по созданию QR-кодов предоставляет такую ​​услугу.

Обычно в таких случаях есть шаблон, где можно разместить логотип компании в центре кода. Делается он достаточно быстро и бесплатно.

Зашифровать в пикселе можно не только ссылку, но и текст, фото, видео, геолокацию, аудиофайл, визитку и даже доступ к Wi-Fi.

Многие сервисы предлагают различные шаблоны, чтобы сделать QR-код. Остается только вставить ссылку или другой файл и распространить код среди своей аудитории.

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