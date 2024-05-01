Як зробити QR-код — способи для миттєвого відкриття будь-яких посилань

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 01 Травня 2024, 07:30
як зробити qr-код
Фото: Pexels

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