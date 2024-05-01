Як зробити QR-код — способи для миттєвого відкриття будь-яких посилань

QR-коди значно спрощують надання цифрових послуг. В багатьох закладах можна оплатити свою філіжанку кави за сканування QR, а посилання на збори для військових теж часто створюють за допомогою цієї технології.

Оскільки це зручно та швидко, відомі компанії також переходять на цей формат, щоб поширювати різну інформацію. Тому розповідаємо, як зробити QR-код з логотипом та для персональних потреб.

Як зробити QR-код з посилання

Якщо потрібно зашифрувати посилання на сторінку або файл в QR-форматі, можна скористатися різними спеціалізованими сервісами для створення коду. Це генератори, які за кілька кліків створюють QR-код.

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Потрібно завантажити посилання, за бажанням обрати дизайн або дати назву, а потім натиснути Згенерувати або Завантажити.

Також індивідуально можна обирати необхідний розмір. Наприклад, окремі сервіси не надають можливість зробити QR-код онлайн розміром понад 370 пікселів. А в окремих випадках він має бути більшим, за цей розмір. Тому треба шукати той сервіс, що допоможе створити QR-код за необхідним розміром.

Важливий момент — формат QR-коду. Обрати його можна, залежно від того, де саме буде розміщуватися: SVG, EPS, PDF, JPG, PNG тощо.

Як створити QR з персоналізованим логотипом

Зробити QR-код можна не лише для особистих потреб, але й для бізнесу або роботи. До нього можна додати навіть персоналізований логотип.

Для цього знову ж таки треба переконатися, що онлайн-сервіс зі створення QR-кодів надає таку послугу.

Зазвичай в таких випадках є шаблон, де можна розмістити логотип компанії в центрі коду. Робиться він досить швидко та безкоштовно.

Зашифрувати у пікселі можна не лише посилання, але й текст, фото, відео, геолокацію, аудіофайл, візитівку та навіть доступ до Wi-Fi.

Багато сервісів пропонують різноманітні шаблони, щоб зробити QR-код. Залишається лише вставити саме посилання або інший файл та поширити код серед своєї аудиторії.

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