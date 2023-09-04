Чтобы в следующем году был хороший урожай! Как собрать семена из огурца для посадки

Сезон огурцов уже подходит к концу, поэтому время делать заготовки на следующий год. Необязательно покупать семена, если вкус огурцов был хорош, гораздо надежнее сделать заготовку семян самостоятельно.

Семена внутри огурца хранятся в специальной оболочке, содержащей ингибиторы — вещества, замедляющие развитие семян и не дающие им прорасти внутри плода.

Когда огурец начинает гнить, семена освобождаются от оболочки и прорастают. А чтобы собрать эти семена, садоводам нужно ускорить этот процесс. Это просто, дешево и дает гарантированно вкусный урожай. Как собрать семена из огурца — в материале.

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Какие огурцы подойдут для сборки семян

К сожалению, далеко не все сорта пригодны к искусственной сборке семян. Например, семена, собранные из гибридов F1, дают непредсказуемый урожай.

Дело в том, что гибридные плоды сохраняют сортовые свойства только в первом поколении. При повторной посадке, они будут уже без своих свойств. Поэтому для продолжения рода лучше выбирать сортовые огурцы.

Огурец должен быть полностью созревшим, даже немного перезрелым. Лучше дождаться, когда огурец раздуется, станет желтоватым и даже буроватым — все это укажет, что семена созрели. Часто на это указывает и то, что огурец самостоятельно падает с лозы.

Когда овощ дойдет до этой стадии созревания, нужно сорвать его и оставить на подоконнике на несколько дней, чтобы он стал совсем мягким. Хвостик, напротив, должен остаться сухим.

Как собрать семена из огурца для посадки: пошагово

Итак, когда огурец готов к процедуре, можно переходить отделению семян. Это не трудно, главное соблюдать несколько правил.

С обоих концов отрежь от двух до четырех см. Семена в этой части обычно горчат, поэтому лучше сразу их убрать.

С помощью столовой ложки вынь семена вместе с мягкой частью. Поврежденные зёрна следует сразу выбросить.

Процесс брожения. Положи полученные зернышки в емкость, залей их водой, чтобы они свободно плавали, и накрой марлей. Поставь смесь в теплом темном месте, там оно должно плавать не менее суток-двух.

Семена должны осесть ко дну, это будет признак, что процесс брожения завершился. Оставлять их в воде после этого не следует, ведь зёрна могут прорости.

После этого этапа смесь приобретет не слишком приятный вид и запах, может даже образоваться пленка плесени, впрочем, это нормально, пугаться не надо.

Удали слой плесени, если таковая есть, долей воды и потряси банку — хорошие семена осядут на дно, а пустые — всплывут, так следует сделать несколько раз. Оставь только хорошие семена и промой их под проточной водой в дуршлаге.

Сушка семян. В конечном этапе следует разложить семена на блюдце или пищевой пленке и поставить в сухое теплое место, где они смогут полностью просохнуть. Их можно шевелить раз в несколько дней, чтобы зерна не слипались и подсыхали равномерно.

Не нужно использовать для сушки бумагу — семена могут присохнуть к ней, что усложнит процесс отделения. Также не стоит подогревать семена искусственными источниками тепла, они так точно не просохнут быстрее, а вот испортиться — могут.

А вот сентябрьский урожай можно уже готовить к зиме. Мы приготовили подборку вкусных рецептов консервации огурцов на любой вкус.

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