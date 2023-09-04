Щоб наступного року був хороший врожай! Як зібрати насіння з огірка для посадки

Сезон огірків вже проходить, тож час робити заготівлі на наступний рік. Необов’язково купувати насіння, якщо смак огірків був добрий, значно надійніше зробити заготівлю насіння самостійно.
Насіння всередині огірка зберігається в спеціальній оболонці, яка містить інгібітори — речовини, які уповільнюють розвиток насіння і не дають йому прорости всередині плоду.
Коли огірок починає гнити, насіння звільняється від оболонки й проростає. А щоб зібрати це насіння, садівникам треба лише пришвидшити цей процес. Це просто, дешево та дає гарантовано смачний урожай. Як зібрати насіння з огірка — у матеріалі
На жаль, далеко не усі сорти придатні до штучного збирання насіння. Наприклад, насіння, зібране з сортів гібридів F1, дає непередбачуваний урожай.
Річ у тім, що гібридні плоди зберігають сортові якості лише у першому поколінні. При повторній посадці вже не матимуть своїх властивостей.
Річ у тім, що гібридні плоди зберігають сортові якості лише у першому поколінні. При повторній посадці вже не матимуть своїх властивостей.
Тому для продовження роду краще обирати сортові огірки.
Огірок має бути повністю дозрілим, навіть трішки перезрілим. Найкраще дочекатися, коли він роздується, стане жовтуватим і навіть буруватим — усе це вкаже, що насіння дозріло. Часто на це вказує й те, що огірок самостійно падає з лози.
Коли овоч дійде до цієї стадії дозрівання, треба зірвати його і залишити на підвіконні на кілька днів, щоб він став зовсім м’яким. Хвостик, навпаки, має лишитися сухим.
Отож, коли огірок готовий до процедури, можна переходити збирання насіння. Це не важко, головне дотримуватися кількох правил.
Насіння має осісти на дно, це буде ознака, що процес бродіння завершився. На довше лишати його у воді не слід ,адже воно може почати проростати.
Насіння має осісти на дно, це буде ознака, що процес бродіння завершився. На довше лишати його у воді не слід ,адже воно може почати проростати.
Після цього етапу суміш набуде не надто приємного вигляду і запаху, може навіть утворитися плівка плісняви, втім, це нормально, лякатися не треба.
Не треба використовувати для сушіння папір — адже насіння може присохнути до нього, що ускладнить процес відокремлення. Також не варто підігрівати насіння штучними джерелами тепла, воно так точно не просохне швидше, а от зіпсуватися — може.
А от вересневий урожай можна вже готувати до зими. Ми підготували підбірку смачних рецептів консервації огірків на будь-який смак.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.