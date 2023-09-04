Щоб наступного року був хороший врожай! Як зібрати насіння з огірка для посадки

Сезон огірків вже проходить, тож час робити заготівлі на наступний рік. Необов’язково купувати насіння, якщо смак огірків був добрий, значно надійніше зробити заготівлю насіння самостійно.

Насіння всередині огірка зберігається в спеціальній оболонці, яка містить інгібітори — речовини, які уповільнюють розвиток насіння і не дають йому прорости всередині плоду.

Коли огірок починає гнити, насіння звільняється від оболонки й проростає. А щоб зібрати це насіння, садівникам треба лише пришвидшити цей процес. Це просто, дешево та дає гарантовано смачний урожай. Як зібрати насіння з огірка — у матеріалі

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Які огірки підійдуть для збирання насіння

На жаль, далеко не усі сорти придатні до штучного збирання насіння. Наприклад, насіння, зібране з сортів гібридів F1, дає непередбачуваний урожай.

Річ у тім, що гібридні плоди зберігають сортові якості лише у першому поколінні. При повторній посадці вже не матимуть своїх властивостей.

Тому для продовження роду краще обирати сортові огірки.

Огірок має бути повністю дозрілим, навіть трішки перезрілим. Найкраще дочекатися, коли він роздується, стане жовтуватим і навіть буруватим — усе це вкаже, що насіння дозріло. Часто на це вказує й те, що огірок самостійно падає з лози.

Коли овоч дійде до цієї стадії дозрівання, треба зірвати його і залишити на підвіконні на кілька днів, щоб він став зовсім м’яким. Хвостик, навпаки, має лишитися сухим.

Як зібрати насіння огірків для посадки: покроково

Отож, коли огірок готовий до процедури, можна переходити збирання насіння. Це не важко, головне дотримуватися кількох правил.

З обох кінців відріж від двох до чотирьох см. Насіння в цій частині зазвичай гірчить, тож краще одразу його прибрати.

За допомогою столової ложки вийми насіння разом з м’якою частиною. Пошкоджені зернятка слід одразу викинути.

Процес бродіння. Поклади отримані зернинки у місткість, залий їх водою, щоб вони вільно плавали, й накрий марлею. Постав суміш у теплому темному місці, там воно має плавати не менш ніж добу-дві.

Насіння має осісти на дно, це буде ознака, що процес бродіння завершився. На довше лишати його у воді не слід ,адже воно може почати проростати.

Після цього етапу суміш набуде не надто приємного вигляду і запаху, може навіть утворитися плівка плісняви, втім, це нормально, лякатися не треба.

Видали шар цвілі, якщо така є, долий води й струси банку — хороше насіння осяде на дно, а порожнє — спливе, так слід зробити кілька разів. Залиш тільки хороше насіння та промий його під проточною водою в друшляку.

Сушіння насіння. В кінцевому етапі слід розкласти насіння на блюдці або харчовій плівці й поставити у сухе тепле місце, де воно зможе повністю просохнути. Його можна ворушити раз у кілька днів, щоб воно не злипалось і підсихало рівномірно.

Не треба використовувати для сушіння папір — адже насіння може присохнути до нього, що ускладнить процес відокремлення. Також не варто підігрівати насіння штучними джерелами тепла, воно так точно не просохне швидше, а от зіпсуватися — може.

А от вересневий урожай можна вже готувати до зими. Ми підготували підбірку смачних рецептів консервації огірків на будь-який смак.

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