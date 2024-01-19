Чтобы избежать дискомфорта: как убрать неприятный запах из обуви

Зимой стоит особенно заботиться о своем комфорте и гигиене, ведь в теплой и тяжелой одежде и обуви тело быстрее потеет, чрезмерно выделяется кожное сало и неприятный запах.

Часто зимняя обувь после сезона имеет неприятный запах, с которым обычная стирка не справится — и делать это трудно, с учетом материалов, из которого производят теплую обувь.

Как убрать неприятный запах из обуви, мы рассказываем тебе дальше.

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Как убрать неприятный запах из обуви

Избавиться от неприятного запаха из обуви можно путем химчистки, однако такой метод точно не подходит для постоянного использования.

Однако есть несколько методов, как избавиться от запаха обуви в домашних условиях. Рассказываем об этом дальше.

Низкая температура

Бактерии, являющиеся источником неприятного запаха, исчезают при низких температурах. Поэтому избавиться от неприятного запаха можно, поместив обувь в морозильную камеру на одну ночь.

Перед такой процедурой хорошо вымой обувь и высуши её подошву, чтобы она не примерзла к морозилке. За час до выхода на следующий день вынь обувь, чтобы она разморозилась.

Пищевая сода

Пищевая сода хорошо борется с загрязнениями и неприятными запахами. Её можно засыпать внутрь обуви и оставить на одну ночь — остатки высыпать или собрать пылесосом, или насыпать соду в небольшой мешочек и поместить так в обувь на ночь.

Чайные пакетики

Чайные пакетики, как и сода, также эффективно борются с неприятным запахом. Чайные пакетики можно класть внутрь обуви, или заварить крепкую заварку и смоченное в ней бумажное полотенце положить внутрь обуви в сутки.

Лучше выбирать чай с сильными ароматами — мятные травы или лаванду.

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Яблочный уксус

Уксус убивает бактерии и грибки, вызывающие неприятный запах. Смешай воду и уксус в пропорции 1:1 и с помощью пульверизатора распили жидкость внутри обуви, дай ей высохнуть.

Таблетки активированного угля

Активированный уголь является простым способом избавиться от неприятного запаха. Помести несколько таких таблеток в мешочек и положи в обувь на несколько часов.

Неприятный запах обуви также может провоцировать её промокание, которое часто происходит зимой. Как быстро высушить обувь, мы рассказывали раньше.

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