Как быстро высушить обувь: самые простые и действенные способы

Бывают ситуации, когда нужно срочно выбегать из дома, а любимая обувь — мокрая и холодная. Такое чаще всего бывает именно осенью, когда без пары любимых кроссовок приходится не сладко.
В такие моменты следует заполнить несколько правил сушки, которые точно пригодятся в будущем. Как высушить обувь в домашних условиях быстро и легко — читай в материале.
В первую очередь помни о том, что сушить любимую пару обуви нужно сразу же после того, как она намокла. Ведь если ты будешь тянуть с этим делом, пара размокнет еще больше (и станет холодной).
Также в такой среде размножается куча разных бактерий, грибы и т.д. Поэтому перед сушкой также важно знать правила подготовки. Убери салфетками грязь, вытащи все стельки и шнурки. Чтобы процесс длился быстрее, вставь в обувь скомканные газеты.
При сушке обуви часто делают одни и те же ошибки, которые приводят обувь в плохое состояние. Как результат, любимая пара будет быстрее изнашиваться. Например, важно придерживаться следующих правил:
Раньше мы рассказывали, как правильно выбрать обувь и измерить размер стопы.
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