Как быстро высушить обувь: самые простые и действенные способы

Бывают ситуации, когда нужно срочно выбегать из дома, а любимая обувь — мокрая и холодная. Такое чаще всего бывает именно осенью, когда без пары любимых кроссовок приходится не сладко.

В такие моменты следует заполнить несколько правил сушки, которые точно пригодятся в будущем. Как высушить обувь в домашних условиях быстро и легко — читай в материале.

Как высушить обувь: этапы подготовки

В первую очередь помни о том, что сушить любимую пару обуви нужно сразу же после того, как она намокла. Ведь если ты будешь тянуть с этим делом, пара размокнет еще больше (и станет холодной).

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Также в такой среде размножается куча разных бактерий, грибы и т.д. Поэтому перед сушкой также важно знать правила подготовки. Убери салфетками грязь, вытащи все стельки и шнурки. Чтобы процесс длился быстрее, вставь в обувь скомканные газеты.

Как быстро высушить обувь: надежные методы

Полотенца. Лучше брать бумажные или газету. Ведь это — один из самых старых и проверенных способов. Если у тебя светлая пара, не наполняй ее газетой (чтобы не остались пятна от краски). Ультрафиолетовая лампа. Кроме сушки сможет эффективно бороться с бактериями, удалить неприятный запах. Соль. Ее нужно предварительно нагреть и пересыпать в носок. Вставь его в обувь с солью (чтобы впиталась влага). Для этого лучше брать теплые носочки. Сода. Метод работает также, как и с солью (но ее не нужно греть). Также важно как соль, так и соду, менять раз в час, чтобы обувь быстрее высохла. Силикагель. Он идет в комплекте с обувью (маленькие мешочки с прозрачными шариками, которые впитывают влагу). Просто поставь их в обувь на несколько часов и убери в теплое место. Этим сухим гелем можно пользоваться много раз.

Как нельзя сушить обувь: главные ошибки

При сушке обуви часто делают одни и те же ошибки, которые приводят обувь в плохое состояние. Как результат, любимая пара будет быстрее изнашиваться. Например, важно придерживаться следующих правил:

Не оставляй обувь на комнатной батареи. Обувь деформируется, испортиться внешний вид изделия. Не нужно сушить обувь с помощью фена. Таким образом ты просто уничтожишь подкладку. Не стирай кроссовки или любую другую обувь в машинке. Из-за разных температур и воды изделия потеряют структуру. Делать это можно только тогда, когда это указано производителем на бирке. Нельзя мыть обувь под проточной водой. Таким образом пара не будет эластичной.

Раньше мы рассказывали, как правильно выбрать обувь и измерить размер стопы.

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