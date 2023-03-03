Здоровье и красота

Мозоли — не самое страшное! Как вредит здоровью неправильно подобранная обувь и что с этим делать

Елена Яковлева, редактор сайта 03 марта 2023, 12:00
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Фото: Pexels

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