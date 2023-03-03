Мозоли — не самое страшное! Как вредит здоровью неправильно подобранная обувь и что с этим делать

Уже совсем скоро украинцы сменят зимние сапоги на весеннюю обувь. Кроме хорошо разношенных любимых пар, полки людей пополнятся и новыми моделями.
Однако не все знают, что от правильного измерения размера стопы и выбора обуви зависит здоровье наших ног и спины.
Врач-пололог Оксана Луцай рассказала изданию LIGA.net о том, почему нельзя покупать маленькую обувь, как предотвратить возникновение мозолей и деформацию стопы.
Многие проблемы со здоровьем ног связаны именно с неправильным выбором обуви. Чтобы избежать таких неприятностей, следует правильно измерять размер стоп перед походом в магазин:
Если твой размер половинчатый (например, 38,5), лучше взять обувь большего размера (39) вместо меньшего (38). Однако нужно выбирать такой задник, который бы крепко держал пятку и не давал ей “болтаться”.
Также нужно зафиксировать голеностопный сустав. Это можно сделать с помощью шнурков, липучек, застежек и т.д.
Распространенное заблуждение — люди выбирают меньший размер, потому что боятся, что нога будет “ерзать туда-сюда”. Однако физиологически стопа все равно будет стремиться вперед.
Распространенное заблуждение — люди выбирают меньший размер, потому что боятся, что нога будет “ерзать туда-сюда”. Однако физиологически стопа все равно будет стремиться вперед.
Если пространства для этого не будет, кожа на пятке будет постоянно разрываться, а пальцы — болеть из-за давления, — объясняет врач.
Какие еще проблемы могут возникнуть из-за неправильного выбора обуви:
Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно помнить эти простые правила выбора обуви:
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