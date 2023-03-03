Мозоли — не самое страшное! Как вредит здоровью неправильно подобранная обувь и что с этим делать

Уже совсем скоро украинцы сменят зимние сапоги на весеннюю обувь. Кроме хорошо разношенных любимых пар, полки людей пополнятся и новыми моделями.

Однако не все знают, что от правильного измерения размера стопы и выбора обуви зависит здоровье наших ног и спины.

Врач-пололог Оксана Луцай рассказала изданию LIGA.net о том, почему нельзя покупать маленькую обувь, как предотвратить возникновение мозолей и деформацию стопы.

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Как правильно мерить размер ноги

Многие проблемы со здоровьем ног связаны именно с неправильным выбором обуви. Чтобы избежать таких неприятностей, следует правильно измерять размер стоп перед походом в магазин:

Поставь ноги на два листа А4, параллельно друг другу. Нужно измерить обе стопы, ведь они имеют разные параметры. Попроси кого-нибудь обвести ручкой или карандашом твои стопы. Самостоятельно это делать нельзя, ведь так будет неточность. При измерении стой ровно, смотри вперед, опусти руки. Попроси также померить линейкой высоту большого пальца — расстояние от пола до его самой высокой части. Померь длину стопы — от середины пятки по самому длинному пальцу. Измерь ширину самой большой части пятки и носка. Это необходимо для определения объема и длины стельки. Выбирай обувь с запасом 10-12 мм для взрослых и 7 мм — для детей. Так стопа сможет свободно двигаться во время ходьбы.

Проблемы из-за неправильного выбора обуви

Если твой размер половинчатый (например, 38,5), лучше взять обувь большего размера (39) вместо меньшего (38). Однако нужно выбирать такой задник, который бы крепко держал пятку и не давал ей “болтаться”.

Также нужно зафиксировать голеностопный сустав. Это можно сделать с помощью шнурков, липучек, застежек и т.д.

Распространенное заблуждение — люди выбирают меньший размер, потому что боятся, что нога будет “ерзать туда-сюда”. Однако физиологически стопа все равно будет стремиться вперед.

Если пространства для этого не будет, кожа на пятке будет постоянно разрываться, а пальцы — болеть из-за давления, — объясняет врач.

Какие еще проблемы могут возникнуть из-за неправильного выбора обуви:

мозоли;

деформация суставов;

онихолизис — отслоение ногтей от поверхности пальца;

деформация ногтевой пластины;

врастание ногтя в палец;

инфекции (чаще всего грибковые).

Как правильно выбирать обувь

Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно помнить эти простые правила выбора обуви:

Выбирай обувь, ориентируясь на свои уникальные параметры. Проверяй подошву на гибкость. Возьми обувь за переднюю и заднюю часть, а затем согни. Предпочитай гибкие модели. Для ежедневной ходьбы выбирай обувь с каблуками до 4 см. Если хочешь все-таки что-то выше, то носи такую обувь не более трех часов подряд. Учитывай объем внутри сапога зимой. Ведь в таких моделях объем уменьшается из-за утеплителя и носков. Во время примерки обуви обращай внимание на болевые точки. Если тебе сразу что-то натирает, давит или вызывает дискомфорт, лучше не покупать такую модель.

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