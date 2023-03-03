Мозолі — не найстрашніше! Як шкодить здоров’ю неправильно підібране взуття та що з цим робити

Уже зовсім скоро українці змінять зимові чоботи на весняне взуття. Окрім добре розношених улюблених пар, полички людей поповняться й новими моделями.
Однак не всі знають, що від правильного вимірювання розміру стопи та вибору взуття залежить здоров’я наших ніг та спини.
Лікарка-подолог Оксана Луцай розповіла виданню LIGA.net про те, чому не можна купувати маленьке взуття, як запобігти виникненню мозолів та деформації стопи.
Багато проблем зі здоров’ям ніг пов’язано саме з неправильним вибором взуття. Щоб уникнути таких прикрощів варто правильно вимірювати розмір стоп перед походом до магазину:
Якщо твій розмір половинчастий (наприклад, 38,5), то краще взяти взуття більшого розміру (39) замість меншого (38). Однак потрібно обирати такий задник, який би міцно тримав п’яту та не давав їй “бовтатись”.
Також потрібно зафіксувати гомілковостопний суглоб. Це можна зробити за допомогою шнурків, липучок, застібок тощо.
Поширена помилка — люди обирають менший розмір, тому що бояться, що нога буде “соватись туди-сюди”. Однак фізіологічно стопа все одно буде прагнути вперед.
Поширена помилка — люди обирають менший розмір, тому що бояться, що нога буде “соватись туди-сюди”. Однак фізіологічно стопа все одно буде прагнути вперед.
Якщо простору для цього не буде, шкіра на п’ятці постійно буде розриватися, а пальці — боліти через тиск, — пояснює лікарка.
Які ще проблеми можуть виникнути через неправильний вибір взуття:
Щоб уникнути проблем зі здоров’ям, потрібно пам’ятати ці прості правила вибору взуття:
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