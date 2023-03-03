Мозолі — не найстрашніше! Як шкодить здоров’ю неправильно підібране взуття та що з цим робити

Уже зовсім скоро українці змінять зимові чоботи на весняне взуття. Окрім добре розношених улюблених пар, полички людей поповняться й новими моделями.

Однак не всі знають, що від правильного вимірювання розміру стопи та вибору взуття залежить здоров’я наших ніг та спини.

Лікарка-подолог Оксана Луцай розповіла виданню LIGA.net про те, чому не можна купувати маленьке взуття, як запобігти виникненню мозолів та деформації стопи.

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Як правильно міряти розмір ноги

Багато проблем зі здоров’ям ніг пов’язано саме з неправильним вибором взуття. Щоб уникнути таких прикрощів варто правильно вимірювати розмір стоп перед походом до магазину:

Постав ноги на два аркуші А4, паралельно одна одній. Потрібно виміряти обидві стопи, адже вони мають різні параметри. Попроси когось обвести ручкою чи олівцем твої стопи. Самостійно робити це не можна, адже так буде похибка. Під час вимірювання стій рівно, дивись уперед, опусти руки. Попроси також поміряти лінійкою висоту великого пальця — відстань від підлоги до його найвищої частини. Поміряй довжину стопи — від середини п’ятки по найдовшому пальцю. Поміряйте ширину найбільшої частини п’ятки та носака. Це потрібно для визначення об’єму та довжини устілки. Обирай взуття із запасом 10-12 мм для дорослих та 7 мм — для дітей. Так стопа зможе вільно рухатись під час ходьби.

Проблеми через неправильний вибір взуття

Якщо твій розмір половинчастий (наприклад, 38,5), то краще взяти взуття більшого розміру (39) замість меншого (38). Однак потрібно обирати такий задник, який би міцно тримав п’яту та не давав їй “бовтатись”.

Також потрібно зафіксувати гомілковостопний суглоб. Це можна зробити за допомогою шнурків, липучок, застібок тощо.

Поширена помилка — люди обирають менший розмір, тому що бояться, що нога буде “соватись туди-сюди”. Однак фізіологічно стопа все одно буде прагнути вперед.

Якщо простору для цього не буде, шкіра на п’ятці постійно буде розриватися, а пальці — боліти через тиск, — пояснює лікарка.

Які ще проблеми можуть виникнути через неправильний вибір взуття:

мозолі;

деформація суглобів;

оніхолізис — відшарування нігтів від поверхні пальця;

деформація нігтьової пластини;

вростання нігтя в палець;

інфекції (найчастіше грибкові).

Як правильно обирати взуття

Щоб уникнути проблем зі здоров’ям, потрібно пам’ятати ці прості правила вибору взуття:

Обирай взуття, орієнтуючись на свої унікальні параметри. Перевіряй підошву на гнучкість. Візьми взуття за передню та задню частину, а потім зігни. Віддавай перевагу гнучким моделям. Для щоденної ходьби обирай взуття з підборами до 4 см. Якщо хочеш все-таки щось вище, то носи таке взуття не більш ніж три години поспіль. Враховуй об’єм всередині чобітка взимку. Адже в таких моделях об’єм зменшується через утеплювач та шкарпетки. Під час примірювання взуття звертай увагу на больові точки. Якщо тобі одразу щось натирає, тисне чи викликає дискомфорт — краще не купувати таку модель.

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