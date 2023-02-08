Як позбутися мозолів: безпечний догляд за шкірою

Носити неймовірно гарні туфлі на піврозміру менші чи неякісне взуття з тонкою підошвою, підтягуватися чи просто займатися силовими вправами з великою додатковою вагою. Різні дії, які призводять до одного наслідку — мозолів.

Вони є своєрідною захисною реакцією нашої шкіри на зовнішні подразники: тиск, пошкодження чи тертя. Тому, якщо тебе турбують постійні мозолі, варто звернути увагу на причину.

Можливо, в тебе не дуже якісне взуття або воно не підходить за розміром. Причиною також може бути плоскостопість чи викривлена постава. Тоді слід подумати про те, щоб відвідати спеціаліста.

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Хай яка причина, з цією проблемою знайомі усі. Мозолі, залежно від їхнього виду тарозташування, додають у життя чимало дискомфорту та болю, тож усі прагнуть чимшвидше позбутися їх.

Сьогодні ми розповімо про те, які види мозолів бувають та як ефективно від них позбутися.

Вологий мозоль

Цей вид мозолів має вигляд бульбашки з прозорою чи червоною рідиною. Колір залежить від того, наскільки близько до судин розташований вологий мозоль. Часто він супроводжується болісними відчуттями.

Щоб позбутися вологого мозоля, дотримуйся плану дій:

Промий пошкоджену ділянку так, щоб мозоль не луснув. Оброби мозоль антисептиком чи хлоргексидином. Насухо витри ділянку та заклей спеціальним пластиром для вологих мозолів. До загоєння уникай тісного взуття, яке травмує шкіру стопи.

Якщо мозоль луснув сам, не здирай шкіру навколо нього. Вона слугуватиме захистом від бруду та інфекцій. Також слід обробити пошкоджену ділянку перекисом водню, хлоргексидином тощо.

Звісно, ти можеш не чекати й самостійно луснути мозоль. Для цього треба обробити голку спиртом чи будь-яким іншим засобом для дезинфекції та протерти пошкоджену ділянку шкіри.

Після цього слід обережно проштрикнути бульбашку та підкласти ватний диск, щоб на нього вийшла вся рідина. Лишиться лише обробити ділянку антисептичним засобом й чекати, доки шкіра загоїться.

Стрижневий мозоль

Стрижневий мозоль — це ділянка твердої шкіри зі стрижнем, який вростає в дерму і згодом зачіпає нервові закінчення. Через це під час ходьби ти можеш відчувати сильний біль.

Найчастіше цей вид мозолі з’являється на пальцях ніг та стоп, в активних точках тиску.

Якісно позбутися стрижневих мозолів самостійно в домашніх умовах неможливо. Цей вид потребує втручання спеціаліста — подолога та спеціальних інструментів.

Подолог висвердлює стрижень спеціальними фрезами. Якщо його коріння вросло глибоко, то після видалення лікар закладає в це місце засіб від мозолів зі стрижнем, який допомагає регенерації клітин.

У важких випадках для повного загоєння рекомендують використовувати захисний пластир, щоб зняти тиск, та відвідати ортопеда, щоб підібрати устілки, скоригувати поставу стопи та виявити помилки у виборі взуття.

Сухий мозоль та натоптень

Сухий вид мозолів зазвичай не болить, однак викликає неприємні відчуття стягненості, загрубіння та ороговілості шкіри. Такий мозоль має жовте або сіре забарвлення й може локалізуватися як на стопах, так і на руках.

Щоб позбутися сухого мозоля, дотримуйся такого плану дій:

Розпар ноги чи руки у ванній зі спеціальним засобом або сіллю. Сіль слід розводити у пропорції: 0,5 пачки солі на 3 л води. Тривалість такої процедури має бути не меншою за 10–15 хвилин. Висуши шкіру навколо мозоля спиртовмісною серветкою. Приклей пластир із вмістом саліцилової кислоти. Завдяки хімічному впливу вона вже за кілька днів розчинить мозоль. Частина, що розчинилася, зніметься разом із пластиром.

Зверни увагу, що заборонено використовувати засіб від мозолів, якщо в зоні обробки є тріщини або запалення.

Натоптень

Подібним до сухих мозолів є натоптень. Його особливість у тому, що утворюється він лише на стопах. Жодних больових відчуттів цей вид не приносить, однак загрубіла шкіра завдає дискомфорту.

Щоб позбутися натоптнів у домашніх умовах, не використовуй народні засоби, як-от оцет чи інших агресивні рідини. Замість бажаного результату ти просто спалиш шкіру.

Як позбутися натоптнів:

Зроби ванну для ніг за попереднім рецептом. Тривалість процедури має бути не менше ніж 10–15 хв. Можна використовувати мазь від натоптнів або пластир для розм’якшення загрубілих шарів. Якщо ти використовуєш спеціальний пілінг, то після процедури акуратно потри загрубілу шкіру пемзою чи грубою мочалкою. Після процедури обов’язково нанеси на шкіру зволожувальний крем. Регулярне використання крему на основі сечовини забезпечить зволоження та відлущування ороговілих клітин. За бажанням до обробленої ділянки можеш застосувати ще й захисний пластир, щоб запобігти подальшому тиску чи тертю. За розміром він має точно відповідати розміру натоптня.

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