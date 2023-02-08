Как избавиться от мозолей: безопасный уход за кожей

Носить невероятно красивые туфли на полразмера меньше, некачественную обувь с тонкой подошвой, подтягиваться или просто заняться силовыми упражнениями с большим дополнительным весом. Различные действия, которые приводят к одному последствию — мозолям.

Они являются своеобразной защитной реакцией нашей кожи на внешние раздражители: давление, повреждение или трение. Поэтому, если тебя беспокоят постоянные мозоли, следует обратить внимание на причину.

Возможно, у тебя не очень качественная обувь или она не подходит тебе по размеру. Причиной также может быть плоскостопие или искривленная осанка, тогда следует подумать о посещении специалиста.

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Какая бы ни была причина, с этой проблемой знакомы все. Мозоли, в зависимости от их вида и расположения, добавляют в жизнь немало дискомфорта и боли, поэтому все стремятся поскорее избавиться от них.

Сегодня мы расскажем о том, какие виды мозолей бывают и как эффективно от них избавиться.

Влажная мозоль

Этот вид мозоли имеет вид пузыря с прозрачной или красной жидкостью. Цвет зависит от того, насколько близко к сосудам расположена влажная мозоль. Часто она сопровождается болезненными ощущениями.

Чтобы избавиться от влажной мозоли, придерживайся следующего плана действий:

Промой поврежденный участок так, чтобы мозоль не лопнула. Обработай мозоль антисептиком или хлоргексидином. Насухо вытри участок и заклей специальным пластырем для влажных мозолей. До заживления избегай тесной обуви, травмирующей кожу стопы.

Если мозоль лопнула сама, не сдирай кожу вокруг нее. Она будет служить защитой от грязи и инфекций. Также следует обработать поврежденный участок перекисью водорода, хлоргексидином и т.п.

Конечно, ты можешь не ждать и самостоятельно лопнуть мозоль. Для этого следует обработать иглу спиртом или любым другим дезинфицирующим средством и протереть поврежденный участок кожи.

После этого следует осторожно проткнуть пузырек и подложить ватный диск, чтобы на него вышла вся жидкость. Остается только обработать участок антисептическим средством и ждать, пока кожа заживет.

Стержневая мозоль

Стержневая мозоль — это участок твердой кожи со стержнем, который врастает в дерму и впоследствии затрагивает нервные окончания. Поэтому во время ходьбы ты можешь чувствовать сильную боль.

Чаще всего этот вид мозоли появляется на пальцах ног и стоп, в активных точках давления.

Качественно избавиться от стержневых мозолей самостоятельно в домашних условиях невозможно. Этот вид требует вмешательства специалиста — подолога и специальных инструментов.

Подолог высверливает стержень специальными фрезами. Если его корни вросли глубоко, то после удаления доктор закладывает в это место средство от мозолей со стержнем, помогающее регенерации клеток.

В тяжелых случаях для полного заживления рекомендуется использовать защитный пластырь, чтобы снять давление, и посетить ортопеда, чтобы подобрать стельки, скорректировать осанку, постановку стопы и ошибки в выборе обуви.

Сухая мозоль и натоптыши

Сухой вид мозоли обычно не болит, однако причиняет неприятные ощущения стянутости, загрубления и ороговевшей кожи. Такая мозоль имеет желтую или серую окраску и может локализоваться как на стопах, так и на руках.

Чтобы избавиться от сухой мозоли, придерживайся такого плана действий:

Распарь ноги или руки в ванной со специальным средством или солью. Соль следует разводить в пропорции: 0,5пачки соли на 3 л воды. Продолжительность такой процедуры должна быть не менее 10–15 минут. Высуши кожу вокруг мозоли спиртосодержащей салфеткой. Приклей пластырь с содержанием салициловой кислоты. Благодаря химическому воздействию она уже через несколько дней растворит мозоль. Растворившаяся часть снимется вместе с пластырем.

Учти, что запрещено использовать средство от мозолей при наличии в зоне обработки трещин или воспаления.

Натоптыши

Подобным сухим мозолям является натоптыш. Его особенность в том, что появляется он только на стопах. Никаких болевых ощущений данный вид не приносит, однако загрубевшая кожа приносит дискомфорт.

Чтобы избавиться от натоптышей в домашних условиях, не используй народные средства в виде уксуса или других агрессивных жидкостей. Вместо желаемого результата ты просто сожжешь кожу.

Как избавиться от натоптышей:

Сделай ванну для ног по предварительному рецепту. Продолжительность процедуры должна быть не менее 10–15 мин. Можно использовать мазь от натоптышей или пластырь для размягчения огрубевших слоев. Если ты используешь специальный пилинг, то после процедуры аккуратно потри загрубевшую кожу пемзой или грубой мочалкой. После процедуры обязательно увлажни кожу кремом. Регулярное использование крема на основе мочевины обеспечит увлажнение и отшелушивание ороговевших клеток. По желанию к обработанному участку можешь применить еще и защитный пластырь, чтобы предотвратить дальнейшее давление или трение. Его размер должен точно соответствовать размеру натоптыша.

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