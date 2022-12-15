Если купила не по размеру: как растянуть обувь

Магазины с обувью считаются настоящей слабостью для многих людей. Бывает, что купил красивую и удобную пару, в магазине сидят хорошо, а дома — жмут до боли в пятках.
Что с этим делать и как растянуть обувь в домашних условиях — читай в материале.
Наши дедушки и бабушки всегда знали проверенные методы, как сделать так, чтобы маленькая обувь не терла ноги и была комфортной. Вот, например, несколько таких способов:
Химия для обуви работает лучше, чем народные методы. Она профессионально справляется с задачей для самых разных видов обуви.
Для того, чтобы растянуть обувь химией, необходимо приобрести следующие средства:
На все манипуляции у тебя уйдет от 10 до 20 минут времени. Самое важное — соблюдать все пункты, которые прописаны в инструкции.
Если в мастерской закрыто а деньги на химию ты зажал, обувь можно разносить. Делать это нужно правильно:
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