Если купила не по размеру: как растянуть обувь

Магазины с обувью считаются настоящей слабостью для многих людей. Бывает, что купил красивую и удобную пару, в магазине сидят хорошо, а дома — жмут до боли в пятках.

Что с этим делать и как растянуть обувь в домашних условиях — читай в материале.

Как растянуть обувь до 1 размера

Наши дедушки и бабушки всегда знали проверенные методы, как сделать так, чтобы маленькая обувь не терла ноги и была комфортной. Вот, например, несколько таких способов:

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Можно растянуть обувь механическим методом. Обувные магазины часто продают различные колодки, у которых есть регулируемые винты. С помощью них обувь расширяется в разные стороны. Они идут вместе с особыми прорезиненными вставками. Они то и позволяют сделать пару удобной для людей, у которых нестандартная стопа. С помощью колодок можно увеличить размер и ширину кроссовок, ботинок и туфлей. Работают также и с сапогами.

Для того, чтобы сделать обувь шире и длиннее, можно использовать химический способ. Это — идеальный вариант для замшевой обуви. Твои туфельки станут больше с помощью специальных спреев, пенок и т.д. всего за несколько минут. В первую очередь, его нужно аккуратно нанести на все элементы обуви (опрыскать средством необходимо на расстоянии 20 см). После этого необходимо в них немного погодить (до тех пор, пока не высохнут ботинки или туфли).

С помощью термической обработки. Его называют самым простым и дешевым способом для того, чтобы растянуть обувь. Особенно это касается пары из кожы. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо одеть носки, взять пару, которая тебе жмет и обуть их. Потом необходимо взять фен и посушить обувь несколько минут. Когда они разогреются, нужно обходить туфли 20-30 мин. После этого сделай их мягче с помощью глицерина (просто намажь ее на обувь).

Как растянуть обувь с помощью химических средств

Химия для обуви работает лучше, чем народные методы. Она профессионально справляется с задачей для самых разных видов обуви.

Для того, чтобы растянуть обувь химией, необходимо приобрести следующие средства:

аэрозоль Salamander;

крем-воск Damavik;

крем от Silver;

средство Salton;

крем-гель от Pregrada.

На все манипуляции у тебя уйдет от 10 до 20 минут времени. Самое важное — соблюдать все пункты, которые прописаны в инструкции.

Как растянуть обувь: методы для того, чтобы быстро растянуть любую пару

Если в мастерской закрыто а деньги на химию ты зажал, обувь можно разносить. Делать это нужно правильно:

Нужно взять что-то со спиртом, например, гель после бритья. В нем как раз есть и смягчающие элементы, которые помогут не убить обувь. Нанеси это средство и походи в обуви несколько часов.

Если пригласили на ужин, а он — через несколько часов, и у тебя только одни, жмущие туфли, то это не беда. Нужно просто надеть ее на большие носки и походить так 20-30 мин.

Важно, что эти методы не нужно использовать с дорогими кожаными изделиями. Так ты можешь их испортить.

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