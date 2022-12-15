Якщо купив(-ла) не за розміром: як розтягнути взуття

Анна Голішевська, редакторка сайту 15 Грудня 2022, 16:15
Взуття
Фото: Unsplash

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