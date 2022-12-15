Якщо купив(-ла) не за розміром: як розтягнути взуття

Магазини із взуттям вважаються справжньою слабкістю для багатьох людей. Буває, що купив гарну та зручну пару, у магазині сидять добре, а вдома — тиснуть до болю у п’ятах.

Що з цим робити і як розтягнути взуття в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як розтягнути взуття до 1 розміру

Наші дідусі та бабусі завжди знали перевірені методи, як зробити так, щоб маленьке взуття не терло ноги та було комфортним. Ось, наприклад, кілька таких способів:

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Можна розтягнути взуття механічним способом. Взуттєві магазини часто продають різні колодки, які мають регульовані гвинти. За допомогою них взуття розширюється у різні боки. Вони йдуть разом із особливими прогумованими вставками. Вони й дозволяють зробити пару зручною для людей, у яких нестандартна стопа. За допомогою колодок можна збільшити розмір та ширину кросівок, черевиків та туфель. Працюють також із чоботами.

Для того, щоб зробити взуття ширшим і довшим, можна використовувати хімічний спосіб. Це ідеальний варіант для замшевого взуття. Твої черевички стануть більшими за допомогою спеціальних спреїв, пінок тощо лише за кілька хвилин. Насамперед, його потрібно акуратно нанести на всі елементи взуття (обприскувати засобом необхідно на відстані 20 см). Після цього необхідно в них трохи погодити (доки не висохнуть черевики або туфлі).

З допомогою термічної обробки. Його називають найпростішим і найдешевшим способом для того, щоб розтягнути взуття. Особливо це стосується пари із шкіри. Для того, щоб ним скористатися, необхідно одягнути шкарпетки, взяти пару, яка тобі тисне і взути її. Потім потрібно взяти фен і посушити взуття кілька хвилин. Коли вони розігріються, потрібно розходжувати туфлі 20-30 хв. Після цього зроби їх м’якшими за допомогою гліцерину (просто намаж його на взуття).

Як розтягнути взуття за допомогою хімічних засобів

Хімія для взуття працює краще за народні методи. Вона професійно справляється із завданням для різних видів взуття. Для того, щоб розтягнути взуття хімією, необхідно придбати такі засоби:

аерозоль Salamander;

крем-віск Damavik;

крем від Silver;

засіб Salton;

крем-гель від Pregrada.

На всі маніпуляції у тебе піде від 10 до 20 хвилин. Найважливіше — дотримуватись усіх пунктів, які прописані в інструкції.

Як розтягнути взуття: методи для того, щоб швидко розтягнути будь-яку пару

Якщо в майстерні закрито, а грошей на хімію бракує, взуття можна розносити. Робити це потрібно правильно:

Потрібно взяти щось зі спиртом, наприклад, гель після гоління. У ньому є і пом’якшувальні елементи, які допоможуть не вбити взуття. Нанеси цей засіб та походи у взутті кілька годин.

Якщо запросили на вечерю, а вона — за кілька годин, і в тебе тільки одні туфлі, які тиснуть, то це не біда. Потрібно просто взути їх на великі шкарпетки та походити 20-30 хв.

Важливо, що ці методи не слід використовувати з дорогими шкіряними виробами. Так ти можеш їх зіпсувати.

Раніше ми розповідали, як відіпрати білі шкарпетки в домашніх умовах.

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