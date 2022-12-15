Якщо купив(-ла) не за розміром: як розтягнути взуття

Магазини із взуттям вважаються справжньою слабкістю для багатьох людей. Буває, що купив гарну та зручну пару, у магазині сидять добре, а вдома — тиснуть до болю у п’ятах.
Що з цим робити і як розтягнути взуття в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Наші дідусі та бабусі завжди знали перевірені методи, як зробити так, щоб маленьке взуття не терло ноги та було комфортним. Ось, наприклад, кілька таких способів:
Хімія для взуття працює краще за народні методи. Вона професійно справляється із завданням для різних видів взуття. Для того, щоб розтягнути взуття хімією, необхідно придбати такі засоби:
На всі маніпуляції у тебе піде від 10 до 20 хвилин. Найважливіше — дотримуватись усіх пунктів, які прописані в інструкції.
Якщо в майстерні закрито, а грошей на хімію бракує, взуття можна розносити. Робити це потрібно правильно:
Раніше ми розповідали, як відіпрати білі шкарпетки в домашніх умовах.
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