Новая обувь — новые мозоли? Как избавиться от натирания ног простым способом

Новая пара обуви дарит не только радость, но и мозоли? На это способны даже самые дорогие туфли или кроссовки. Здесь влияют форма изделия, стелька, подъем, а еще особенности твоей кожи.

Читай в материале, что делать, если натирает обувь — простые лайфхаки от мозолей.

Натирает обувь: простые лайфхаки от натирания мозолей

Первым лайфхаком поделилось издание Elle. Если тебе натерла ноги новая обувь, первый способ, который поможет избавиться от проблемы — жирный крем или баттер для тела. Можно приобрести специальный крем для ног, но если дома есть обычный с маслами, он тоже подойдет.

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Использовать его следует так: за 5-10 минут до выхода нанеси крем на ступни, пальцы, пятки. Распредели крем равномерно и дай ему впитаться. После этого можно смело обуваться и идти по делам.

Этот лайфхак работает не только с открытой, но и закрытой обувью, поэтому подходит даже для кроссовок.

Если у тебя есть больше времени, попробуй лайфхак с отпариванием обуви. Если материал позволяет, вскипяти воду, надень плотные перчатки и подержи обувь над паром. Пар должен заходить внутрь. Когда обувь немного остынет, разноси ее в носках.

А еще — можно заранее наклеить пластырь на проблемные места. К примеру, на заднюю часть ноги и мизинцы. Таким образом ты проверишь, насколько обувь удобна и не натрешь новые мозоли.

Еще один простой и дешевый способ — положи лед или очень холодную воду в зип-пакет. Пакет поставь в обувь. Этот лайфхак поможет немного увеличить пару обуви. Если нужно увеличить пару еще, обувь с пакетом льда заверни в другой пакет и поставь в морозильную камеру на сутки.

Для открытой обуви можно использовать лак для волос. Пшикни средством на внутренние боковые части пары обуви, важно, чтобы лак не попал на стельку. Это уменьшит скольжение и натирание.

Увлажнить кожу ног и предотвратить мозоли можно с помощью твердого антиперспиранта. Смажь им проблемные места, где чаще всего образуются мозоли.

Силиконовые вкладыши также отлично справляются с натиранием. Они продаются в магазинах обуви, стоят недорого. Их нужно наклеивать на заднюю часть обуви, а также под косточку большого пальца. Если у тебя закрытая обувь, можно наклеить их на верхнюю внутреннюю часть, чтобы предотвратить натирание пальцев.

Раньше мы рассказывали, как правильно выбрать обувь и измерить размер стопы.

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