Здоров'я та краса

Нове взуття — нові мозолі? Як позбутися натирання ніг простим способом

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 23 Липня 2023, 14:00
Натирає взуття: прості лайфхаки від натирання мозолів
Фото: Pexels

Більше новин
Чому ми зриваємося на партнерах: як зберегти стосунки під час війни
Постійно зриваєшся на партнері(-ці)? Психологиня розповіла, чому ми це робимо та як знайти “екологічний” вихід емоцій
Колір в одязі
Секрети гардероба. Яких кольорів краще уникати та як підібрати ідеальні для тебе — поради стилістів жінкам та чоловікам
Новачок у спортзалі: що слід знати перед заняттями в залі
“Потрібні корисні поради від тренера. Що робити, якщо ти новачок у спортзалі?”
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!
Машини для ЗСУ! Гурт Бумбокс та фонд Help heroes of Ukraine купили десять пікапів для військових
Дивитись більше

Матеріали по темі

Колір в одязі
Секрети гардероба. Яких кольорів краще уникати та як підібрати ідеальні для тебе — поради стилістів жінкам та чоловікам
Новачок у спортзалі: що слід знати перед заняттями в залі
“Потрібні корисні поради від тренера. Що робити, якщо ти новачок у спортзалі?”
Білок
Коли білка мало — важко і схуднути, і набрати. Усе про речовину простими словами від нутриціологині
Нове взуття — нові мозолі? Як позбутися натирання ніг простим способом
Як сушити груші в духовці, на сонці та мікрохвильовій печі: покрокові інструкції

Відео
0:03:18
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Машини для ЗСУ! Гурт Бумбокс та фонд Help heroes of Ukraine купили десять пікапів для військових
0:03:32
Адаптивний одяг для військових
В Івано-Франківську благодійники розробили перший в Україні адаптивний одяг для поранених військових
0:03:39
Міраі Шіраіші
Не боялася приїхати в Україну, бо хотіла допомогти! Дивовижна історія маленької волонтерки з Японії
0:04:12
Називають це відновленням: як військові розвантажуються після Кліщіївки
Прикордоння називають відновленням. Який моральний стан у військових та що їм проживати найважче
0:03:11
Центр психологічної допомоги Евкілібріум
Під чай війни підтримка потрібна усім! В Одесі відкрився центр безкоштовної психологічної допомоги Еквілібріум
0:04:30
Вижив після збиття літака та йшов мінним полем: історія Сергія Вербицького
Дійшов мінним полем після збиття літака. Неймовірна історія порятунку штурмана-бомбардувальника
0:03:57
Арт-терапія для військових
Пензлі та фарби дарують силу та віру у себе: арт-терапія у Тернополі для військових
0:06:08
Міни на півдні лежать у декілька шарів: аналогів у світі ще не було
Окупанти використовують залишки від Другої світової. Південь України замінований у кілька шарів
0:07:59
Голова МІ6 про блокування поставок зброї Росії штучним інтелектом
Ми не очікували такої допомоги. Голова британської розвідки про дії штучного інтелекту та вербування росіян
0:06:09
Вакансія помічники ветеранів: що це за проект
Помічники ветеранів — вакансія відкрита: що передбачає проект та як подати заявку
Більше відео
Колір в одязі
Читати далі
Секрети гардероба. Яких кольорів краще уникати та як підібрати ідеальні для тебе — поради стилістів жінкам та чоловікам
Білок
Читати далі
Коли білка мало — важко і схуднути, і набрати. Усе про речовину простими словами від нутриціологині

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь