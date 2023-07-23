Нове взуття — нові мозолі? Як позбутися натирання ніг простим способом

Новенька пара взуття дарує не тільки радість, а й мозолі? На це здатні навіть найдорожчі туфлі чи кросівки. Тут впливають форма виробу, устілка, підйом, а ще — особливості твоєї шкіри.

Читай у матеріалі, що робити, якщо натирає взуття — прості лайфхаки від мозолів.

Натирає взуття: прості лайфхаки від натирання мозолів

Першим лайфхаком поділилося видання Elle. Якщо тобі натерло ноги нове взуття, перший спосіб, який допоможе позбутися проблеми — жирний крем чи батер для тіла. Можна придбати спеціальний крем для ніг, але якщо вдома є звичайний з оліями, він також підійде.

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Використовувати його слід так: за 5-10 хвилин до виходу нанеси крем на ступні, пальці, п’яти. Розподіли крем рівномірно та дай йому увібратися. Після цього можна сміливо взуватися та йти у справах.

Цей лайфхак працює не тільки з відкритим, а й із закритим взуттям, тому підходить навіть для кросівок.

Якщо в тебе є більше часу, спробуй лайфхак відпарювання взуття. Якщо матеріал дозволяє, закип’яти воду, вдягни щільні рукавички та потримай взуття над парою. Пара має заходити всередину. Коли взуття трохи охолоне, розноси його у шкарпетках.

А ще — можна заздалегідь наклеїти пластир на проблемні місця. Наприклад, на задню частину ноги та мізинці. Таким чином ти перевіриш, наскільки взуття зручне та не натреш нові мозолі.

Ще один простий та дешевий спосіб — поклади лід або дуже холодну воду в зіп-пакет. Пакет постав у взуття. Цей лайфхак допоможе трохи збільшити пару взуття. Якщо потрібно збільшити пару ще, взуття з пакетом льоду загорни в інший пакет та постав у морозильну камеру на добу.

Для відкритого взуття можна використати лак для волосся. Пшикни засобом на внутрішні бокові частини пари взуття, важливо, щоб лак не потрапив на устілку. Це зменшить ковзання та натирання.

Зволожити шкіру ніг та запобігти мозолям можна за допомогою твердого антиперспіранту. Змасти ним проблемні місця, на яких найчастіше утворюються мозолі.

Силіконові вкладки також чудово справляються з натиранням. Вони продаються в магазинах взуття, коштують недорого. Їх потрібно наклеювати на задню частину взуття, а також під кісточку великого пальця. Якщо в тебе закрите взуття, можна наклеїти їх на верхню внутрішню частину, щоб запобігти натиранню пальців.

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