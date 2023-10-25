Як швидко висушити взуття: найпростіші та найдієвіші способи

Бувають ситуації, коли потрібно терміново вибігати з дому, а улюблене взуття — мокре та холодне. Таке найчастіше буває саме восени, коли без улюблених кросівок доводиться не солодко.

У такі моменти слід заповнити кілька правил сушіння, які знадобляться в майбутньому. Як висушити взуття в домашніх умовах швидко та легко — читай у матеріалі.

Як висушити взуття: етапи підготовки

Насамперед пам’ятай про те, що сушити улюблену пару взуття потрібно відразу ж після того, як вона намокла. Адже якщо ти тягтимеш із цією справою, пара розмокне ще більше (і стане холодною).

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Також у такому середовищі розмножується купа різних бактерій, гриби тощо.

Тому перед сушінням також важливо знати правила підготовки. Забери серветками бруд, витягни всі устілки та шнурки. Щоб процес тривав швидше, встав у взуття зім’яті газети.

Як швидко висушити взуття: надійні методи

Рушники. Краще брати паперові чи газету. Адже це один із найстаріших і перевірених способів. Якщо у тебе світла пара, не наповнюй її газетою (щоб не залишилися плями від фарби). Ультрафіолетова лампа. Крім сушіння може ефективно боротися із бактеріями, видалити неприємний запах. Сіль. Її потрібно попередньо нагріти й пересипати в шкарпетки. Встав їх у взуття з сіллю (щоб увібралася волога). Для цього краще брати теплі шкарпетки. Сода. Метод працює так само як із сіллю (але її не потрібно гріти). Також важливо як сіль, так і соду, міняти раз в годину, щоб взуття швидше висохло. Силікагель. Він іде в комплекті із взуттям (маленькі мішечки із прозорими кульками, які вбирають вологу). Просто постав їх у взуття на кілька годин і прибери в тепле місце. Цим сухим гелем можна скористатися багато разів.

Як не можна сушити взуття: головні помилки

При сушінні взуття часто роблять одні й самі помилки, які приводять пару в поганий стан. Як результат, улюблене взуття швидше зношуватиметься. Наприклад, важливо дотримуватися таких правил:

Не залишай взуття на кімнатній батареї. Воно деформується, зіпсується зовнішній вигляд виробу. Не потрібно сушити взуття за допомогою фену. Таким чином, ти просто знищиш підкладку. Не пери кросівки чи будь-яке інше взуття в машинці. Через різні температури та воду вироби втратять структуру. Робити це можна лише тоді, коли це зазначено виробником на бирці. Не можна мити взуття під проточною водою. Таким чином пара не буде еластичною.

Раніше ми розповідали, як правильно вибрати взуття та виміряти розмір стопи.

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