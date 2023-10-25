Як швидко висушити взуття: найпростіші та найдієвіші способи

Бувають ситуації, коли потрібно терміново вибігати з дому, а улюблене взуття — мокре та холодне. Таке найчастіше буває саме восени, коли без улюблених кросівок доводиться не солодко.
У такі моменти слід заповнити кілька правил сушіння, які знадобляться в майбутньому. Як висушити взуття в домашніх умовах швидко та легко — читай у матеріалі.
Насамперед пам’ятай про те, що сушити улюблену пару взуття потрібно відразу ж після того, як вона намокла. Адже якщо ти тягтимеш із цією справою, пара розмокне ще більше (і стане холодною).
Також у такому середовищі розмножується купа різних бактерій, гриби тощо.
Також у такому середовищі розмножується купа різних бактерій, гриби тощо.
Тому перед сушінням також важливо знати правила підготовки. Забери серветками бруд, витягни всі устілки та шнурки. Щоб процес тривав швидше, встав у взуття зім’яті газети.
При сушінні взуття часто роблять одні й самі помилки, які приводять пару в поганий стан. Як результат, улюблене взуття швидше зношуватиметься. Наприклад, важливо дотримуватися таких правил:
Раніше ми розповідали, як правильно вибрати взуття та виміряти розмір стопи.
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