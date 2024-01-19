Щоб уникнути дискомфорту: як прибрати неприємний запах із взуття

Взимку варто особливо дбати про свій комфорт та гігієну, адже у теплому та важкому одязі й взутті тіло швидше потіє, надмірно виділяється шкірне сало та неприємний запах.

Часто зимове взуття після сезону має неприємний запах, з яким звичайне прання не впорається — та й робити це важко, з урахуванням матеріалів, з якого виробляють тепле взуття.

Як прибрати неприємного запаху із взуття, ми розповідаємо тобі далі.

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Як прибрати неприємний запах із взуття

Позбутися неприємного запаху із взуття можна шляхом хімчистки, однак такий метод точно не підходить для постійного використання.

Однак є декілька методів, як позбутися запаху взуття в домашніх умовах. Розповідаємо про це далі.

Низькі температури

Бактерії, які є джерелом неприємного запаху, зникають при низьких температурах. Тому позбутися неприємного запаху можна, помістивши взуття у морозильну камеру на одну ніч.

Перед такою процедурою добре помий взуття та висуши його підошву, аби воно не примерзло до морозилки. За годину до виходу наступного дня вийми його, аби воно розморозилося.

Харчова сода

Харчова сода добре бореться із забрудненнями та неприємними запахами. Її можна засипати всередину взуття та залишити так на одну ніч — залишки висипати чи зібрати порохотягом, або насипати соду у невеликий мішечок та помістити так у взуття на ніч.

Чайні пакетики

Чайні пакетики, як і сода, також дієво борються із неприємним запахом. Чайні пакетики можна класти всередину взуття, або заварити міцну заварку та змочений у ній паперовий рушник покласти всередину взуття на добу.

Найкраще обирати чай з сильними ароматами — мʼятні трави чи лаванду.

Читати на тему Як прибрати запах поту з одягу швидко і без зайвих витрат Як прибрати запах поту з одягу в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Яблучний оцет

Оцет вбиває бактерії та грибки, що викликають неприємний запах. Змішай воду та оцет у пропорції 1:1 та за допомогою пульверизатора розпили рідину всередині взуття, дай йому висохнути.

Таблетки активованого вугілля

Активоване вугілля є простим способом позбутися неприємного запаху. Помісти кілька таких таблеток у мішечок та поклади у взуття на кілька годин.

Неприємний запах також може провокувати його промокання, що часто трапляється взимку. Як швидко висушити взуття, ми розповідали раніше.

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