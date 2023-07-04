Чтобы собрать вкусный урожай! Как правильно ухаживать за ежевикой летом

Лето, время урожая вкусных плодов. В частности, именно летом созревает ежевика. Собирать спелые ягоды можно уже в июле. Но чтобы получить здоровый урожай и вкусные сочные плоды, нужно правильно ухаживать за кустом.

Как правильно ухаживать за домашней ежевикой летом и что делать, чтобы не испортить будущий урожай, читай дальше.

Как ухаживать за ежевикой летом

Ежевика требует тщательного ухода: регулярного полива, подкормки, обрезки и бдительности хозяина, ведь эту ягоду любят вредители и болезни.

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Регулярный полив

Лето — это сплошная сухость и жара, даже людям бывает тяжело от такой погоды. Ежевика довольно капризна. Несмотря на то, что она нуждается в регулярном поливе, чрезмерное увлажнение может навредить.

Так что следует быть осторожным(-ой). Если ты умираешь от жары, это еще не означает, что ежевика требует дополнительного увлажнения.

Чтобы определить, хочет растение пить или нет, следи за состоянием листьев. Когда оно выглядит вялым, срочно полей ежевику.

Защита от солнца

Солнце — важная составляющая для роста, сочности и сладкого вкуса ежевики. Но вместе с тем ягода достаточно чувствительна. Чрезмерное количество солнца может привести к усыханию листьев и побегов.

Если ежевика растет в открытой местности, можно использовать сетки, создающие тень. С помощью них можно снизить негативное влияние ультрафиолета на урожай и спасти растение.

Удобрения

Ежевика требует регулярной подкормки, особенно в период плодоношения. Однако важно не переусердствовать, ведь тогда в ягодах будет превышено содержание вредных веществ, например нитратов.

Обрезка

Регулярная обрезка побегов требуется, чтобы растение сохранило форму. Особенно в обрезке нуждаются виды без шипов и кустовая ежевика.

Также рекомендуется регулярно убирать пожелтевшие листья. Если листья не будут препятствовать попаданию солнечных лучей, ягоды станут слаще.

Сбор урожая

Важно вовремя собирать ежевику. Ведь перезрелые ягоды провоцируют размножение вредителей и приводят к болезням растения. Если не обращать внимания на это, болезни могут распространиться и привести к гибели ежевики.

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