Щоб зібрати смачний врожай! Як правильно доглядати за ожиною влітку

Літо — час врожаю смачних плодів. Зокрема, саме влітку достигає ожина. Збирати стиглі ягоди можна вже в липні. Щоб отримати здоровий урожай та смачні соковиті плоди, слід правильно доглядати за кущем.

Як правильно доглядати за домашньою ожиною влітку та що робити, щоб не зіпсувати майбутній врожай, читай далі.

Як доглядати за ожиною влітку

Ожина потребує пильного догляду: регулярного поливу, підживлення, обрізання та пильності господаря, адже цю ягоду полюбляють шкідники й хвороби.

Зараз також дивляться

Щоб плодовий кущ виріс соковитим, дотримуйся певних правил в літню пору року.

Регулярний полив

Літо — це суцільна сухість й спека, навіть людям буває важко від такої погоди. Ожина ж досить примхлива. Попри те, що вона потребує регулярного поливу, надмірне зволоження може зашкодити.

Тож слід бути обережним(-ою). Якщо ти помираєш від спеки, це ще не означає, що ожина потребує додаткового подиву.

Щоб визначити, хоче рослина пити чи ні, слідкуй за станом листя. Коли воно виглядає млявим, терміново полий ожину.

Захист від сонця

Сонце — важлива складова для росту, соковитості й солодкого смаку ожини. Та разом з тим ягода досить чутлива. Надмірна кількість сонця може призвести до всихання листя й пагонів.

Якщо ожина росте на відкритій місцевості, можна використовувати сітки, які створюють затінок. За допомогою них можна зменшити негативний вплив ультрафіолету на врожай й врятувати рослину.

Добрива

Ожина вимагає регулярного підживлення, особливо в період плодоношення. Однак важливо не перестаратися, адже тоді в ягодах буде перевищений вміст шкідливих речовин, наприклад, нітратів.

Обрізання

Регулярне обрізання пагонів потрібне, щоб рослина зберегла форму. Особливо його потребують види без шипів та кущова ожина.

Також рекомендовано регулярно прибирати пожовкле листя. Якщо воно не перешкоджатиме потраплянню сонячних променів, ягоди стануть солодшими.

Збір врожаю

Важливо вчасно збирати ожину. Річ у тім, що переспілі ягоди провокують розмноження шкідників та призводять до хвороб рослини. Якщо не звертати на це увагу, хвороби можуть поширитися й призвести до загибелі ожини.

Сезонні ягоди багаті на вітаміни й клітковину. Їсти їх — суцільне задоволення та користь, особливо для дітей. Та з якого віку можна годувати малюка ягодами, розповідаємо у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.