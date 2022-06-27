Батьківство

Бабусі кажуть, що до трьох років не треба, але ж сезон вітамінів! З якого віку дитині можна черешню, вишню та полуницю?

Вікторія Мельник, практикантка сайту 27 Червня 2022, 09:30
З якого віку дитині можна давати сезонні ягоди
Фото: Unsplash

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