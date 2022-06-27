Бабусі кажуть, що до трьох років не треба, але ж сезон вітамінів! З якого віку дитині можна черешню, вишню та полуницю?

Літо — це сезон вітамінів та свято живота водночас! Літні ягоди та фрукти манять, та й зупиняти себе немає сенсу: адже наш організм так потребує природних вітамінів. Особливо всілякі вишні, черешні та полуниці полюбляє дітвора.

Але як бути, якщо не знаєш: можна твоїй дитині їсти ці продукти чи ні, якщо їй ще немає трьох років?

Чи справді дитячий організм не може приймати сезонні ягоди, чи це лише забобони наших бабусь, розповіла педіатр та дитячий невролог Ірина Платонова.

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Коли давати дитині сезонні ягоди?

За її словами, абсолютно усі ягоди можна вводити у раціон дитини уже з 6 місяців. Сюди відносяться не лише вишні, черешні та полуниця, а й ожина та малина.

Полуниця, попри всі переконання, насправді не належить до найпоширеніших алергенів.

Що ж тоді за реакція у дитини може бути після вживання полуниці?

Ірина Платонова переконує: невеличкі почервоніння навколо ротика є не алергією, а звичайною реакцією шкіри на кислоти, які містяться у полуниці.

— Якщо у твоєї дитини з’явилося таке почервоніння, просто перед наступним вживанням цієї ягоди змасти навколо ротика дитячим кремом.

Головне правило — мити усі ягоди та фрукти, навіть якщо це домашні, нічим не оброблені, вирощені у горщику рослини.

До речі, літом також потрібно пам’ятати про безпеку під час прогулянок на подвір’ї, під пекучим сонцем. Що робити, якщо твоя дитина отримала сонячні опіки — читай у матеріалі.

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