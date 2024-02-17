Без Байрактаров! Как украинцы называли детей в 2023 — подборка имен

На выбор имени для ребенка могут влиять семейные традиции, вкус родителей, желания членов семьи, мода или ситуация в стране. В 2022 году тренды на украинские имена для девочек и мальчиков начали резко меняться. А как украинцы называли детей в 2023 году? Держи самые популярные и необычные украинские имена.

Как украинцы называли детей в 2023 году: необычные украинские имена

В Министерстве юстиции Украины поделились интересной статистикой, как украинцы называли малышей в 2023 году. Украинские имена для девочек и мальчиков уже который год тяготеют к возрождению забытых и необычных.

Но и популярные годами имена также использовали. Среди самых популярных украинских имен для девочек были: Анна, Виктория, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, Милана, София, Соломия.

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А такие имена чаще всего давали украинцы мальчикам во втором полугодии 2023: Андрей, Артем, Богдан, Давид, Даниил, Дмитрий, Максим, Матвей, Марк, Николай, Александр.

Так что каждый год мы можем видеть, как меняются тренды на имена для украинских малышей. В прошлом году популярными были имена София, Мария, Марк и Артем, а среди редких — Кий, Стефания, Джавелина, Мрия.

Самыми редкими в 2023 году были такие имена для девочек: Джульетта, Юстиния, Жива, Лиель, Каталея, Милада, Шеру, Марселина, Роксана, Стефания, Гната.

А для мальчиков менее популярными стали такие имена за прошлый год: Видар, Илай, Ксавьер, Авель, Рожден, Иона, Тео, Лев, Зорян, Ян.

Раньше мы рассказывали, как русифицировались украинские имена.

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