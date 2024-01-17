Мужские и женские: старинные украинские имена, поражающие своей красотой

В настоящее время модно называть детей самыми разными современными именами, которые не присущи древнему украинскому быту.
Однако старые украинские имена — это важная составляющая нашей культуры и идентичности. Их употребляли в своих произведениях самые известные здешние писатели. Например, Леся Украинка, Николай Хвылевой, Леся Храплива-Щур. Забытые украинские имена — найдешь в нашем материале.
Список украинских женских имен достаточно широкий. Однако следует обратить внимание на следующие:
К мужским можно отнести следующие интересные позиции:
Раньше мы рассказывали о датах праздников по новому церковному календарю.
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