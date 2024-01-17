Мужские и женские: старинные украинские имена, поражающие своей красотой

В настоящее время модно называть детей самыми разными современными именами, которые не присущи древнему украинскому быту.

Однако старые украинские имена — это важная составляющая нашей культуры и идентичности. Их употребляли в своих произведениях самые известные здешние писатели. Например, Леся Украинка, Николай Хвылевой, Леся Храплива-Щур. Забытые украинские имена — найдешь в нашем материале.

Старые украинские женские имена: список

Список украинских женских имен достаточно широкий. Однако следует обратить внимание на следующие:

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Агафья. Значит добро. Часто говорят еще Гафийка, Гапка, Гася. Акилина. Простыми словами — орлица. На Акилину еще говорят Акулина, Калина, Якилина. Анисия. Означает завершение. Говорят Онися, Низя, Нина. Арета. В это имя вкладывается слово добродетель. Маленьких Арет называют Ареткой, Аруней, Рутой. Божена. Одно из наиболее употребляемых из этого списка. Происходит от слова Бог. Варвара. Значит чужачка (Варка, Варя). Вера. Еще говорят Вируня, Верочка, Вируся. Верляна. Происходит от слова Орел. Еще говорили Ляна. Дарья. Можно еще употреблять производные. Например, Дарка, Одарка, Дарья, Дася. Евстахия (означает счастливая). Говорят еще Стася или Ася. Звенислава или Дзвинка. Происходит от слов звенеть и слава. Зинаида. Имя пришло к нам от Бога Зевса. Чаще употребляют Зина или Зиня. Зореслава. Походное — Звезда. Означает слава звезд. Зоряна. Тоже означает звезду. Зоя. Значение имени — звезда. На Зой еще говорят Зоечка или Зойка. Матрона (молодая). Можно использовать еще Мотря, Мотречка. Неонила. Значит молодость, свежесть. Можно употреблять еще имена Неля, Нина или Нила. Параскева (или Параскевия). В древности еще употребляли Параня или Параска. Пелагия (морская). Радослава (производное от слова радость или совет). Роксоляна. Значит русинка, украинка. Рута (верная супруга). Соломия. Значит мир, мудрость. Часто употребляют еще Соломийка, Солоха, Мия. Стефания (корона, венец). Теодора. Значит Божий дар. Употребляют еще имя Дора. Юстина (справедливая). Можно еще употреблять другие соответствия, например Юстина или Юстинка.

Забытые украинские мужские имена: список

К мужским можно отнести следующие интересные позиции:

Адриан. Можно еще говорить Адри, Андриан. Влас. Говорят еще Улас, Уласик. Всеволод. Значит повелитель. Даниил (Божий суд). Еще говорят Даня, Данилко, Данко. Яремий (Бог вознесет). Употребляют еще в следующих интерпретациях: Ярема, Ярко. Зеновий. Говорят еще Зенька, Зеник, Зинько. Климентий. Любомир. Происходит от любящий мир. Можно еще употреблять Любко или Любчик. Нестор (тот, кто вернулся на Родину). Емельян (соревнующийся). Используют еще производные: Омелько, Милько. Орест. Значит верховинец. Филипп (любящий лошадей). Радослав (радость и слава). Можно еще говорить Радко, Слава. Северин. Значит суровый и серьезный. Теодор (Божий дар). Можно еще использовать производные — Федор, Федя. Юстин (т.е. справедливый). Иаков (Божье творение). Можно употреблять Яцко, Яц.

Раньше мы рассказывали о датах праздников по новому церковному календарю.

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