Чоловічі та жіночі: старовинні українські імена, які вражають своєю красою

У наш час модно називати дітей найрізноманітнішими сучасними іменами, які не притаманні стародавньому українському побуту.
Однак старі українські імена — це важлива складова нашої культури та ідентичності. Їх вживали у своїх творах найвідоміші письменники. Наприклад, Леся Українка, Микола Хвильовий, Леся Храплива-Щур. Забуті українські імена знайдеш у нашому матеріалі.
Список українських жіночих імен — доволі широкий. Однак варто звернути увагу на наступні:
До чоловічих можна віднести такі цікаві позиції:
Раніше ми розповідали про дати свят за новим церковним календарем.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.