Чоловічі та жіночі: старовинні українські імена, які вражають своєю красою

У наш час модно називати дітей найрізноманітнішими сучасними іменами, які не притаманні стародавньому українському побуту.

Однак старі українські імена — це важлива складова нашої культури та ідентичності. Їх вживали у своїх творах найвідоміші письменники. Наприклад, Леся Українка, Микола Хвильовий, Леся Храплива-Щур. Забуті українські імена знайдеш у нашому матеріалі.

Старі українські жіночі імена: список

Список українських жіночих імен — доволі широкий. Однак варто звернути увагу на наступні:

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Агафія. Означає добра. Часто говорять ще Гафійка, Гапка, Гася. Акилина. Простими словами — орлиця. На Акилин ще говорять Килина, Калина, Якилина. Анісія. Означає завершення. Говорять Онися, Нізя, Ніна. Арета. В це ім’я вкладається слово чеснота. Маленьких Арет називають Ареткою, Арунею, Рутою. Божена. Одне з найбільш вживаних із цього списку. Походить від слова Бог. Варвара. Означає чужинка (Варка, Варя). Віра. Ще говорять Віруня, Вірочка, Віруся. Вірляна. Походить від слова Орел. На маленьких Вірлян говорили Ляна. Дарія. Можна ще вживати похідні. Наприклад, Дарка, Одарка, Дарина, Дася. Євстахія (означає щаслива). Говорять ще Стася або Ася. Звенислава або Дзвінка. Походить від слів дзвеніти та слава. Зінаїда. Ім’я прийшло до нас від Бога Зевса. Найчастіше вживають Зіна або Зіня. Зореслава. Похідне — Зірка. Означає слава зорі (або зорям). Зоряна. Теж означає зірка. Зоя. Значення імені — зоря. На Зой ще говорять Зоєчка або Зойка. Мотрона (молодиця). Можна використовувати ще Мотря, Мотречка. Неоніла. Означає молодість, свіжість. Можна вживати ще імена Неля, Ніна або Ніла. Параскева (або Параскевія). В давнину ще вживали Параня або Параска. Пелагія (морська). Радослава (похідне від слова радість або рада). Роксоляна. Означає русинка, українка. Рута (вірна дружина). Соломія. Означає мир, мудрість. Часто вживають ще Соломійка, Солоха, Мія. Стефанія (корона, вінець). Теодора. Означає Божий дар. Вживають ще ім’я Дора. Юстина (справедлива). Можна ще вживати інші відповідники, наприклад, Юстя або Юстинка.

Забуті українські чоловічі імена: список

До чоловічих можна віднести такі цікаві позиції:

Адріян. Можна ще говорити Адрі, Андріан. Власій. Говорять ще Улас, Уласик. Всеволод. Означає володар. Данило (Божий суд). Ще говорять Даня, Данилко, Данко. Єремія (Бог піднесе). Вживають ще в наступних інтерпретаціях: Ярема, Ярко. Зеновій. Говорять ще Зенько, Зеник, Зінько. Климентій. Означає лагідний. Любомир. Походить від Той, хто любить мир. Можна ще вживати Любко або Любчик. Нестор (той, хто повернувся на Батьківщину). Омелян (той, хто змагається). Вживають ще похідні: Омелько, Мілько. Орест. Означає верховинець. Пилип (той, хто любить коней). Радослав (радість та слава). Можна ще казати Радко, Славко. Северин. Означає суворий та поважний. Теодор (Божий дар). Можна ще вживати похідні — Федір, Федько. Юстин (тобто, справедливий). Яків (Божий витвір). Можна вживати Яцко, Яць.

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