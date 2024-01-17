17 січня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

17 січня — яке сьогодні свято? А свят насправді чимало. Тому ми розповімо про найцікавіші та найважливіші міжнародні, церковні та українські визначні події. Ми зібрали ще й прикмети, аби твій день минув вдало.
17 січня відзначають день дітей-винахідників. Діти дуже непосидючі, тому прагнуть дізнатися якомога більше про все навколо. Часто це допомагає створювати щось визначне! Діти вигадали батути, фруктовий лід, ласти, шрифт Брайля і багато іншого!
Якщо на Новий рік тобі вдалося наобіцяти собі дуже багато, а руки досі не дійшли до задуманого — День прощення себе за невиконання своїх новорічних обіцянок вигадали недарма. Не сором себе, а створюй власну кращу версію! Читай, як досягати своєї мети.
17 січня у світі відзначають Міжнародний день наставництва. Для нього вибрали таку дату через день народження боксера Мухаммеда Алі. Наставники формують та розвивають особистості, тому їх вирішили вітати саме в цей день.
17 січня за новим церковним календарем віряни вшановують пам’ять Антонія Великого. Він був засновником відлюдного духовенства. Походив з багатої родини, що жила у Комі, в Єгипті. Після того як батьки померли, Антоній роздав усе, що мав, бідним людям.
А сам почав жити у пустелі, навчався у подвижників. Антоній Великий витримав чимало диявольських спокус, тому став відомим і шанованим серед людей.
17 січня небажано займатися рукоділлям та шиттям, виконувати важку фізичну роботу. Не піднімай важке, краще не торкатися гострих предметів. Не можна лінуватися.
За новим церковним календарем, іменини 17 січня відзначатимуть: Антон, Антоніна, Антоній, Георгій, Іван, Єгор, Юрій.
Раніше ми розповідали про дати свят за новим церковним календарем.
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