17 січня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

17 січня — яке сьогодні свято? А свят насправді чимало. Тому ми розповімо про найцікавіші та найважливіші міжнародні, церковні та українські визначні події. Ми зібрали ще й прикмети, аби твій день минув вдало.

17 січня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День дітей-винахідників

17 січня відзначають день дітей-винахідників. Діти дуже непосидючі, тому прагнуть дізнатися якомога більше про все навколо. Часто це допомагає створювати щось визначне! Діти вигадали батути, фруктовий лід, ласти, шрифт Брайля і багато іншого!

День прощення себе за невиконання своїх новорічних обіцянок

Якщо на Новий рік тобі вдалося наобіцяти собі дуже багато, а руки досі не дійшли до задуманого — День прощення себе за невиконання своїх новорічних обіцянок вигадали недарма. Не сором себе, а створюй власну кращу версію! Читай, як досягати своєї мети.

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Міжнародний день наставництва

17 січня у світі відзначають Міжнародний день наставництва. Для нього вибрали таку дату через день народження боксера Мухаммеда Алі. Наставники формують та розвивають особистості, тому їх вирішили вітати саме в цей день.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

17 січня за новим церковним календарем віряни вшановують пам’ять Антонія Великого. Він був засновником відлюдного духовенства. Походив з багатої родини, що жила у Комі, в Єгипті. Після того як батьки померли, Антоній роздав усе, що мав, бідним людям.

А сам почав жити у пустелі, навчався у подвижників. Антоній Великий витримав чимало диявольських спокус, тому став відомим і шанованим серед людей.

Прикмети 17 січня 2024

Хмари в цей день — до хуртовини.

Тепла та сонячна погода — до похолодання наступного дня.

Сталася відлига — до ранньої весни.

Хмарна ніч — до великих урожаїв зерна.

Що сьогодні не можна робити

17 січня небажано займатися рукоділлям та шиттям, виконувати важку фізичну роботу. Не піднімай важке, краще не торкатися гострих предметів. Не можна лінуватися.

Пам’ятні події 17 січня в історії

1209 року — відкрився Кембриджський університет.

1558 року — почалася Лівонська війна.

1605 року — вперше опубліковано роман Дон Кіхот.

1805 року — на сході України, у Харкові, відкрився перший університет.

1921 року — у Відні був створений Український вільний університет.

1969 року — The Beatles випустили платівку Yellow Submarine.

1987 року — була створена Рада жінок України.

1991 року — початок операції Буря в пустелі.

Іменини сьогодні

За новим церковним календарем, іменини 17 січня відзначатимуть: Антон, Антоніна, Антоній, Георгій, Іван, Єгор, Юрій.

Раніше ми розповідали про дати свят за новим церковним календарем.

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