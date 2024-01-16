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Красуню — не в смітник! Коли запрацюють пункти прийому ялинок у Києві та адреси, де їх шукати

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 16 Січня 2024, 12:30
Куди здати новорічну ялинку на утилізацію: пункти в Києві
Фото: Unsplash

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