Красуню — не в смітник! Коли запрацюють пункти прийому ялинок у Києві та адреси, де їх шукати

Після свят багато людей викидає живі ялинки на смітник, але це зовсім неекологічний спосіб, який, до того ж, створює труднощі для комунальників. Тому віддати новорічну ялинку краще на утилізацію. Ми розповімо про такі пункти прийому ялинок у Києві.

Куди здати новорічну ялинку на утилізацію: пункти в Києві

Цього року кількість пунктів прийому ялинок на утилізацію збільшили. Вони відкрилися 4 січня в усіх районах Києва. Про це повідомили у КМДА. У столиці таких пунктів буде 44.

Новорічні ялинки будуть подрібнювати на щепу, а потім використають для мульчування лунок молодих дерев. Це допоможе зберегти вологу рослин влітку та захистить кореневу систему рослин від перемерзання. Тому твоя ялинка буде використана з користю.

Зараз також дивляться

На утилізацію приймають живі ялинки без прикрас. Тому перед тим, як здати її в пункти прийому, потрібно зняти всі іграшки та прикраси.

Важливо зазначити, що пункти працюватимуть до кінця січня. Пункти прийому ялинок на утилізацію будуть розташовані в парках та скверах, на територіях комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств.

Прийом ялинок на утилізацію — адреси

сквер на вул. Героїв Маріуполя (Голосіївський район);

сквер Небесної сотні на вул. Заболотного (Голосіївський район);

КП УЗН Голосіївського району — просп. Голосіївський, 87-Г (Голосіївський район);

парк біля озера Лебедине (Дарницький район);

парк імені воїнів-інтернаціоналістів (Дарницький район);

парк Позняки (Дарницький район);

КП УЗН Дарницького району — вул. Тростянецька, 58-А (Дарницький район);

парк Молодіжний (Деснянський район);

парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича (Деснянський район);

парк Кіото (Деснянський район);

КП УЗН Деснянського району — вул. Електротехнічна, 26 (Деснянський район);

перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо (Дніпровський район);

парк біля озера Тельбін (Дніпровський район);

парк біля кінотеатру Аврора (Дніпровський район);

КП УЗН Дніпровського району — просп. Георгія Нарбута, 6 (Дніпровський район);

парк на вул. Бережанській, 10-20 (Оболонський район);

парк біля озера Йорданське (Оболонський район);

КП УЗН Оболонського району — просп. Степана Бандери, 26-А (Оболонський район);

КП УЗН Печерського району — вул. Залізничне шосе, 61 (Печерський район);

сквер на просп. Правди (Подільський район);

сквер на пл. Щекавицькій (Подільський район);

КП УЗН Подільського району — вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (Подільський район);

парк Совки (Святошинський район);

парк Юність (Святошинський район);

сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського (Святошинський район);

сквер на вул. Котельникова (Святошинський район);

сквер на вул. Сергія Берегового (Солом’янський район);

Солом’янський ландшафтний парк (Солом’янський район);

парк Орлятко (Солом’янський район);

КП УЗН Солом’янського району — вул. Новопольова, 95-А (Солом’янський район);

парк Веселка (Шевченківський район);

парк Сирецький (Шевченківський район);

пров. Бабин Яр, 6 (Шевченківський район);

КП УЗН Шевченківського району — просп. Берестейський, 82-А (Шевченківський район).

Здати на утилізацію новорічну ялинку можна і в лісництвах. Минулого року кияни принесли 4 тис. ялин та сосен.

Раніше ми розповідали про екологічний тренд на свята.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.