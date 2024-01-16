Красуню — не в смітник! Коли запрацюють пункти прийому ялинок у Києві та адреси, де їх шукати

Після свят багато людей викидає живі ялинки на смітник, але це зовсім неекологічний спосіб, який, до того ж, створює труднощі для комунальників. Тому віддати новорічну ялинку краще на утилізацію. Ми розповімо про такі пункти прийому ялинок у Києві.
Цього року кількість пунктів прийому ялинок на утилізацію збільшили. Вони відкрилися 4 січня в усіх районах Києва. Про це повідомили у КМДА. У столиці таких пунктів буде 44.
Новорічні ялинки будуть подрібнювати на щепу, а потім використають для мульчування лунок молодих дерев. Це допоможе зберегти вологу рослин влітку та захистить кореневу систему рослин від перемерзання. Тому твоя ялинка буде використана з користю.
На утилізацію приймають живі ялинки без прикрас. Тому перед тим, як здати її в пункти прийому, потрібно зняти всі іграшки та прикраси.
Важливо зазначити, що пункти працюватимуть до кінця січня. Пункти прийому ялинок на утилізацію будуть розташовані в парках та скверах, на територіях комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств.
Здати на утилізацію новорічну ялинку можна і в лісництвах. Минулого року кияни принесли 4 тис. ялин та сосен.
Раніше ми розповідали про екологічний тренд на свята.
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