Красавицу — не на свалку! Когда заработают пункты приема елок в Киеве и адреса, где их искать

После праздников многие выбрасывают живые елки на свалку — но это совсем неэкологический способ, который, к тому же, создает трудности для коммунальщиков. Поэтому отдать новогоднюю елку лучше на утилизацию. Мы расскажем о таких пунктах приема елок в Киеве.

Куда сдать новогоднюю елку на утилизацию: пункты в Киеве

В этом году количество пунктов приёма елок на утилизацию увеличилось. Они открылись 4 января во всех районах. Об этом сообщили в КГГА. В столице таких пунктов будет 44.

Новогодние елки будут измельчать на привой, а затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это поможет сохранить влагу растений летом и защитит корневую систему растений от перемерзания. Потому твоя елка будет использована с пользой.

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На утилизацию принимают живые елки без украшений. Поэтому перед тем как сдать ее в пункты приема, нужно снять все игрушки и украшения.

Важно отметить, что пункты будут работать до конца января. Пункты приема елок на утилизацию будут расположены в парках и скверах, на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Прием елок на утилизацию — адреса

сквер на ул. Героев Мариуполя (Голосеевский район);

сквер Небесной сотни на ул. Заболотного (Голосеевский район);

КП УЗН Голосеевского района — просп. Голосеевский, 87-Г (Голосеевский район);

парк у озера Лебединое (Дарницкий район);

парк имени воинов-интернационалистов (Дарницкий район);

парк Позняки (Дарницкий район);

КП УЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58-А (Дарницкий район);

парк Молодежный (Деснянский район);

парк с водными объектами по просп. Шухевича (Деснянский район);

парк Киото (Деснянский район);

КП УЗН Деснянского района — ул. Электротехническая, 26 (Деснянский район);

пересечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо (Днепровский район);

парк у озера Тельбин (Днепровский район);

парк у кинотеатра Аврора (Днепровский район);

КП УЗН Днепровского района — просп. Георгия Нарбута, 6 (Днепровский район);

парк по ул. Бережанской, 10-20 (Оболонский район);

парк у озера Иорданское (Оболонский район);

КП УЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26-А (Оболонский район);

КП УЗН Печерского района — ул. Железнодорожное шоссе, 61 (Печерский район);

сквер по просп. Правды (Подольский район);

сквер на пл. Щекавицкой (Подольский район);

КП УЗН Подольского района — ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (Подольский район);

парк Совки (Святошинский район);

парк Юность (Святошинский район);

сквер на пересечении улиц Симиренко и Григоровича-Барского (Святошинский район);

сквер на ул. Котельникова (Святошинский район);

сквер на ул. Сергея Берегового (Соломенский район);

Соломенский ландшафтный парк (Соломенский район);

парк Орлятко (Соломенский район);

КП УЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95-А (Соломенский район);

парк Веселка (Шевченковский район);

парк Сырецкий (Шевченковский район);

проул. Бабий Яр, 6 (Шевченковский район);

КП УЗН Шевченковского района — просп. Берестейский, 82-А (Шевченковский район).

Сдать на утилизацию новогоднюю елку можно и в лесничествах. В прошлом году киевляне принесли 4 тыс. елей и сосен.

Раньше мы рассказывали об экологическом тренде на праздники.

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