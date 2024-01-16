Красавицу — не на свалку! Когда заработают пункты приема елок в Киеве и адреса, где их искать

После праздников многие выбрасывают живые елки на свалку — но это совсем неэкологический способ, который, к тому же, создает трудности для коммунальщиков. Поэтому отдать новогоднюю елку лучше на утилизацию. Мы расскажем о таких пунктах приема елок в Киеве.
В этом году количество пунктов приёма елок на утилизацию увеличилось. Они открылись 4 января во всех районах. Об этом сообщили в КГГА. В столице таких пунктов будет 44.
Новогодние елки будут измельчать на привой, а затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это поможет сохранить влагу растений летом и защитит корневую систему растений от перемерзания. Потому твоя елка будет использована с пользой.
На утилизацию принимают живые елки без украшений. Поэтому перед тем как сдать ее в пункты приема, нужно снять все игрушки и украшения.
Важно отметить, что пункты будут работать до конца января. Пункты приема елок на утилизацию будут расположены в парках и скверах, на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.
Сдать на утилизацию новогоднюю елку можно и в лесничествах. В прошлом году киевляне принесли 4 тыс. елей и сосен.
Раньше мы рассказывали об экологическом тренде на праздники.
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