Більше конкретики — менше нервів! Як правильно ставити перед собою цілі та досягати їх

Наше життя — суцільний квест з досягання, відпочинку, нових цілей, їхніх втілень — і так по колу. Але інколи замкнене коло “досягаторства” може втомити. Тоді виникає запитання: як же правильно ставити цілі, щоб їх досягати?

Про це розповіли у Всеукраїнській програмі ментального здоров’я Ти як? Ми також пропонуємо тобі ознайомитись з цими порадами.

Як правильно ставити перед собою цілі, щоб їх досягати

Важливо, що у будь-якій життєвій ситуації варто ставити перед собою цілі й намагатися йти до них. Так ти зможеш контролювати свої дії та концентруватися на направленні енергії.

Зараз також дивляться

Планування та цілі також знижують почуття невизначеності.

— Важливо знати: щоразу, як ми досягаємо цілі, мозок виробляє дофамін — гормон щастя. Тому ми відчуваємо піднесення від своїх навіть найменших успіхів, — кажуть у Всеукраїнській програмі ментального здоров’я.

Тож, якщо ти ставитимеш перед собою цілі та досягатимеш їх, то отримуватимеш додаткове джерело радості, щастя та позитиву.

Як досягати цілей

Переконайся, що твої цілі конкретні — так тобі буде простіше їх досягати. Наприклад, не формуй ціль як: “Більше спілкуватися з друзями”, натомість став її так: “Наприкінці тижня мені треба зустрітися з друзями”.

Ціль має бути реалістичною, а для її виконання потрібні конкретні кроки.

Досягнення цілі має залежати від тебе, а не від іншої людини.

Добре, якщо твої цілі відповідають твоїм цінностям або захопленням. Наприклад, ти хочеш опанувати музичний інструмент — найкраще це вийде тоді, коли ти будеш зацікавленим/(-на) у музиці.

Виставляй чіткий термін для досягнення кожної цілі. Можеш розбити один етап на кілька кроків, аби бачити результат та надихатися на нові звершення.

Також спробуй вести щоденник цілей, де можна не лише записувати бажане до виконання, а й описувати процес досягнення.

До речі, щоденники можна вести не лише для планування! Якщо тобі важко зрозуміти себе, то спробуй писати щоденник емоцій: як це робити, ми писали в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!