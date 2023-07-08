Больше конкретики — меньше нервов! Как правильно ставить перед собой цели и достигать их

Наша жизнь — сплошной квест по достижению, отдыху, новым целям, их воплощениям — и так по кругу. Но иногда замкнутый круг “достигаторства” может утомить, и тогда возникает вопрос: как правильно ставить цели, чтобы их достигать?
Об этом рассказали во Всеукраинской программе ментального здоровья Ты как? Мы также предлагаем тебе ознакомиться с этими советами.
Важно, что в любой жизненной ситуации следует ставить перед собой цели и стараться идти к ним. Так ты сможешь контролировать свои действия и сконцентрироваться на направлении энергии.
Планирование и цели также снижают чувство неопределенности.
— Важно знать: каждый раз, когда мы достигаем цели, мозг вырабатывает дофамин — гормон счастья. Поэтому мы чувствуем подъем от своих даже малейших успехов, — говорят во Всеукраинской программе ментального здоровья.
Если ты будешь ставить перед собой цели и достигать их, то будешь получать дополнительный источник радости, счастья и позитива.
Также попробуй вести дневник целей, где можно не только записывать желаемое для выполнения, но и описывать процесс достижения.
Кстати, ежедневники можно вести не только для планирования! Если тебе трудно понять себя, попробуй писать дневник эмоций: как это делать, мы писали в нашем другом материале.
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