Больше конкретики — меньше нервов! Как правильно ставить перед собой цели и достигать их

Наша жизнь — сплошной квест по достижению, отдыху, новым целям, их воплощениям — и так по кругу. Но иногда замкнутый круг “достигаторства” может утомить, и тогда возникает вопрос: как правильно ставить цели, чтобы их достигать?

Об этом рассказали во Всеукраинской программе ментального здоровья Ты как? Мы также предлагаем тебе ознакомиться с этими советами.

Как правильно ставить перед собой цели, чтобы их достигать

Важно, что в любой жизненной ситуации следует ставить перед собой цели и стараться идти к ним. Так ты сможешь контролировать свои действия и сконцентрироваться на направлении энергии.

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Планирование и цели также снижают чувство неопределенности.

— Важно знать: каждый раз, когда мы достигаем цели, мозг вырабатывает дофамин — гормон счастья. Поэтому мы чувствуем подъем от своих даже малейших успехов, — говорят во Всеукраинской программе ментального здоровья.

Если ты будешь ставить перед собой цели и достигать их, то будешь получать дополнительный источник радости, счастья и позитива.

Как достигать целей

Убедись, что твои цели конкретны — так тебе будет проще их достигать. Например, не формируй цель как: “Больше общаться с друзьями”, вместо этого ставь её так: “В конце недели мне нужно встретиться с друзьями”.

Цель должна быть реалистичной, а для её выполнения требуются конкретные шаги.

Достижение цели должно зависеть от тебя, а не от другого человека.

Хорошо, если твои цели соответствуют твоим ценностям или увлечениям. Например, ты хочешь овладеть музыкальным инструментом — лучше всего это получится тогда, когда ты будешь заинтересован в музыке.

Выставляй четкий срок для достижения каждой цели. Можешь разбить один этап на несколько шагов, чтобы видеть результат и вдохновляться на новые свершения.

Также попробуй вести дневник целей, где можно не только записывать желаемое для выполнения, но и описывать процесс достижения.

Кстати, ежедневники можно вести не только для планирования! Если тебе трудно понять себя, попробуй писать дневник эмоций: как это делать, мы писали в нашем другом материале.

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