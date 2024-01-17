17 января — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

17 января — какой сегодня праздник? А праздников действительно немало. Поэтому мы расскажем о самых интересных и важных международных, церковных и украинских событиях. Мы собрали еще и приметы, чтобы твой день прошел удачно.

17 января — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День детей-изобретателей

17 января отмечают день детей-изобретателей. Дети очень непоседливы, поэтому стремятся узнать как можно больше обо всем вокруг. Часто это помогает создавать что-нибудь выдающееся! Дети придумали батуты, фруктовый лед, ласты, шрифт Брайля и многое другое!

День прощения себя за невыполнение своих новогодних обещаний

Если на Новый год тебе удалось наобещать очень много, а руки до сих пор не дошли до задуманного — День прощения себя за невыполнение своих новогодних обещаний придумали не зря. Не стыди себя, а создавай собственную лучшую версию! Читай, как добиваться своей цели.

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Международный день наставничества

17 января в мире отмечается Международный день наставничества. Для него выбрали такую дату спустя день рождения боксера Мухаммеда Али. Наставники формируют и развивают личности, потому их решили приветствовать именно в этот день.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

17 января по новому церковному календарю верующие чтят память Антония Великого. Он был основателем уединенного духовенства. Происходил из богатой семьи, жившей в Коми, в Египте. После того как родители умерли, Антоний раздал все, что имел, бедным людям.

А сам стал жить в пустыне, учился у подвижников. Антоний Великий выдержал немало дьявольских соблазнов, поэтому стал известным и уважаемым среди людей.

Приметы 17 января 2024

Облака в этот день — к метели.

к метели. Теплая и солнечная погода — к похолоданию на следующий день.

к похолоданию на следующий день. Произошла оттепель — к ранней весне.

к ранней весне. Облачная ночь — к большим урожаям зерна.

Что сегодня нельзя делать

17 января нежелательно заниматься рукоделием и шитьем, выполнять тяжелую физическую работу. Не поднимай тяжелое, лучше не касаться острых предметов. Нельзя лениться.

Памятные события 17 января в истории

1209 года — открылся Кембриджский университет.

1558 года — началась Ливонская война.

1605 года — впервые был опубликован роман Дон Кихот.

1805 года — на востоке Украины, в Харькове, впервые открылся университет.

1921 года — в Вене был создан Украинский свободный университет.

1969 года — The Beatles выпустили пластинку Yellow Submarine.

1987 года — был создан Совет женщин Украины.

1991 года — начало операции Буря в пустыне.

Именины сегодня

По новому церковному календарю именины 17 января будут отмечать: Антон, Антонина, Антоний, Георгий, Иван, Егор, Юрий.

Раньше мы рассказывали о датах праздников по новому церковному календарю.

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