15 лет свадьбы: как называется годовщина, что символизирует и как праздновать

У каждой годовщины свадьбы есть своя особая магия, и пятнадцати лет вместе — лишь подтверждает этот негласный закон.

Позади время, когда двое становятся одним целым, крепким и хрупким одновременно.

Когда бытовые грозы только очищают воздух отношений, а доверие к партнеру укрепляет брак и он становится чище. Как стекло или хрусталь.

Как называется 15-я годовщина свадьбы и как традиционно ее празднуют — мы собрали для тебя самое интересное.

Как называется 15 годовщина свадьбы

Символом 15-й годовщины супружеской жизни стало стекло и хрусталь. Поэтому и свадьбу называют стеклянной или хрустальной.

Намек понятен: стекло или хрусталь прозрачны — как искренность между людьми, прожившими вместе столько лет. Но в то же время отношения такие же хрупкие.

Стоит немного неосторожности, резких слов или безразличия — и то, что строилось годами, может треснуть, как тонкий бокал в руке.

Эта годовщина — как напоминание: любовь следует беречь и лелеять каждый день.

Как отмечают 15 годовщину свадьбы

Начинается празднование 15-летия свадьбы с особого ритуала — символического умывания “молодых” чистой водой. Говорят, что вода смывает всю накопившуюся за годы печаль, обиды и невзгоды.

В канун праздника супруги должны вместе приобрести что-то из стекла или хрусталя — это может быть посуда, светильник, украшение — что угодно.

На празднике можно провести особый ритуал празднования 15-летия свадьбы — пара должна выпить шампанского из бокалов, из которых пила на свадьбе 15 лет назад. Это очень трогательно — как мостик в прошлое.

А в конце вечера эти бокалы принято разбить — будто развеять все плохое, что могло накопиться за годы. Звон битого стекла символизирует очищение и защиту от негатива.

На празднование 15-й годовщины часто приглашают тех, кто был на самой свадебной церемонии — друзей, свидетелей. Но и новые друзья тоже обязательно должны быть.

Хотя можно отпраздновать и вдвоем — провести вечер в ресторане, на природе или в праздничной атмосфере дома — в теплых воспоминаниях о прошлом и благодарности друг друга за заботу и любовь.

Узнай также, что подарить на годовщину свадьбы — идеи на разный вкус и кошелек.

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